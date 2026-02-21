宏福苑火災｜倘業主不接受收購　黃偉綸︰交由市場或探討立法手段

【大埔宏福苑／後續安排／購置方案】大埔宏福苑五級大火發生至今已經兩個多月，財政司副司長黃偉綸今午（21日）提出現金或樓換樓的方式，收購7幢所有單位的業權（即不包括宏志閣），同時推出特設銷售計劃，提供3900個單位供業主揀選，業主須在8月31日前決定是否參與計劃。若然業主不願配合上述方案，政府將如何解決？



財政司副司長黃偉綸表示，政府不會批評任何住戶的選擇，若他們不考慮任何方案，最後可能需要由市場解決。至於測量師學會建議採取立法手段，統一收購業權，他稱有關方法並非政府目前的焦點，若一段時間後仍未能解決，政府則可能探討相關可能性，「眼前係你情我願，並不存在大石砸死蟹，但個方案有佢優惠實際地方，盼望佢哋認真考慮啦。」



大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡。（資料圖片／夏家朗攝）

黃偉綸︰若業主不考慮任何方案 或由市場解決

財政司副司長黃偉綸表示，政府提出的收購價已相比測量師學會建議高出三分一，加上可考慮換購房委會或房協等單位，認為方案有利於宏福苑業主，期望他們在今年8月31日前作充出決定，否則政府不會再提供相關安排，最後可能需要由市場解決。

即話如果過咗8月31號都冇揀到，個安排就冇咗，因為安排不可能無了期繼續，所以會跌返市場解決，我知大家傾過好困難，我盼望佢哋了解。 財政司副司長黃偉綸

財政司副司長黃偉綸2026年2月21日公布大埔宏福苑災民的長遠居住安排方案。（夏家朗攝）

不存在大石砸死蟹 政府不批評任何不接受方案的業主

黃偉綸又指，政府不會批評任何不接受方案的宏福苑業主，因每戶有不同的考慮，只會建議他們認真考慮方案。「如果再長遠我哋再睇，眼前係你情我願，並不存在大石砸死蟹，但個方案有佢優惠實際地方，盼望佢哋認真考慮啦。」

政府提出收購7幢所有單位的業權（即不包括宏志閣），未補地價單位每方平呎收購價8,000元、補地價單位10,500元。（夏家朗攝）

若無法解決問題 或探討立法手段收回業權的可能性

黃偉綸強調，目前是否採用立法手段收回業權，並非政府的焦點，惟一段時間後仍然無法解決，政府則可能探討相關可能性。不過他指，香港非常尊重私有產權，通常只有獨特的情況才會採用強逼手段，例如發展重建等，而宏福苑並不涉及相關情況。