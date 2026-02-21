宏福苑｜黃偉綸：原址重建要9至10年　拆樓後改建公園或社區設施

財政司副司長黃偉綸今日下午3時舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，指政府傾向拆除受火災影響的7座物業，不考慮原址重建住宅方案，原址可做公園，或大埔或新界東需要的社區設施之用。另外，現階段方案不用於未被大火波及的宏志閣，除非居民達成高度一致性向政府出售業權。



黃偉綸指，「難有一個方案滿足居民不同訴求」，表示原址重建需時太長，政府之前預計3年處理業權，18個月內完成分清拆，重新起樓4至5年，需時9至10年，外加遺產承辦需時亦長。



問卷結果顯示，9%業主希望原址重建。（夏家朗攝）

9%居民堅持僅接受原址重建

早前政府通過「一戶一社工」，以調查問卷方式向受災家庭收集長遠安置安排。今日公布問卷結果，有183戶、佔總戶數9%，只接受原址重建。另有431戶、佔總戶數22%提及希望原址重建，同時會考慮政府提出的其他選項。

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

政府不考慮原址重建指時間過長

政府今日宣布不考慮原址重建住宅方案。黃偉綸指，難有一個方案滿足居民不同訴求，若原址重建，政府之前預計3年處理業權，18個月內完成分清拆，重新起樓4至5年，需時9至10年，加上遺產承辦需時長，「立法會上議員都講可能太樂觀」。另外，若災民在另一地方長時間居住，可能與該地方建立感情聯繫，有很多因素要考慮。

居民希望安置速度要快，但原址重建等候時間相當漫長。（添馬台fb相）

黃偉綸指，政府傾向拆除受火災影響的7座物業，建議做公園，或大埔或新界東需要的社區設施。他強調，現階段方案不適用於未被大火波及的宏志閣，除非居民達成高度一致性向政府出售業權。(詳見另稿)

財政司副司長黃偉綸2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（夏家朗攝）

有傳媒提問原址重建能否只起兩三棟滿足想要重建的災民需求，黃偉綸強調重建時間非常長，要處理業權、清拆、起樓。對於僅接受原址重建的9%的居民，政府希望盼透過溝通，取得共識，例如提升收購金額。