宏福苑火災｜購置方案︰現金或樓換樓　7廈收購呎價$8000或$10500

【大埔宏福苑／後續安排／收購呎價】政府今日公布公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，財政司副司長黃偉綸表示，由於目前無合理成本的復修方案，也無有效市場機制幫助災民，政府提出採用現金或樓換樓的方式，收購7幢所有單位的業權（即不包括宏志閣），未補地價單位每方平呎收購價8,000元、補地價單位10,500元。他指，若全部單位收購成功估計約65億元，大埔宏福苑援助基金可提供28億元，即公帑需要投入約40億元。



政府同時推出特設銷售計劃，主要提供房協及居屋單位供業主揀選，涉及10個項目、共3,900個單位，業主獲發相等於單位價值的「樓換樓券」，採用「多除少補」的安排。相關業主須在8月31日前，即在6個月內決定是否參與計劃，其中在6月30日前已簽訂臨時買賣合約者，獲安排為首批優先揀樓，至於7月1日至8月31日期間簽約則安排第二批揀樓。



大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡。（資料圖片／夏家朗攝）

政府四點考慮大埔宏福苑長遠居住安排方案

財政司副司長黃偉綸今日在記者會中，公布大埔宏福苑災民的長遠居住安排方案。政府主要按四點原則制定，第一是照顧受影響家庭意願，需要情理化兼備，當中以情為先；第二是提供多元選項讓災民考慮；第三點是除了跨區選項外，同時提供大埔區內長遠的居住選項；第四是善用公共資源。

財政司副司長黃偉綸2026年2月21日公布大埔宏福苑災民的長遠居住安排方案。（夏家朗攝）

目前無合理成本的復修方案 無有效市場機制幫助災民

黃偉綸又指，火災影響宏福苑共7幢大廈（即不包括宏志閣），涉及1,776個單位，形容規模之大前所未有，目前沒有合理成本的復修方案，也無有效市場機制能幫助災民，因此政府需要作出介入，否則災居多年來的心血將化為烏有。

如果政府唔作介入，佢咃宏福苑持有單位係難以搵到買家購買，換句話講佢哋多年來投放單位既資金可能化為烏有。 財政司副司長黃偉綸

政府提出收購7幢所有單位的業權（即不包括宏志閣），未補地價單位每方平呎收購價8,000元、補地價單位10,500元。（夏家朗攝）

未補地價單位每方平呎收購價8000元 補地價單位10500元

黃偉綸宣布，政府提出採用兩個方式，分別是現金或樓換樓，收購7幢所有單位的業權，以最快最靈活解決災民長遠的居住需要。另外政府成為單位的業權人後，將承擔及處理法律或保險等種種風險，應對後續程序及時間上的不確定性。

政府將向未補地價的單位業主，提出實用面積每方平呎收購價8,000元；至於已補地價的單位業主，則提出每平方呎收購價10,500元，全部單位採用以上劃一標準計算。

大埔宏福苑五級大火，宏志閣是唯一未受火災波及的大廈。（資料圖片／夏家朗攝）

黃偉綸︰特殊個案安排 不會構成先例

黃偉綸解釋，政府制定收購價時考慮到居民痛失家園遭受巨大損失，生活面對困難，值得社會理解及支持，相信上述收購價能讓災民獲得能力購置長遠的居所。他並認為，由於宏福苑火災的個案特殊，將不會成為先例。

我哋認為呢個特殊中嘅特殊個案安排，應該只係一次過做法，並不會構成先例。 財政司副司長黃偉綸

▼2025年12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



全部單位收購成功約65億元 援助基金可提供28億元

黃偉綸又指，若政府將全部單位收購成功，估計總收購收本約65億元，目前大埔宏福苑援助基金可提供28億元，換言之公帑只需「適度投入」約40億元，另外由於政府成為業權人後同時成為受保人，當中部份金額或在較後時間透過保險賠償中取回。但他強調相關事宜在法律程序及處理時間上，仍有相當複雜及不確定性。

房屋局局長何永賢公布，政府推出特設銷售計劃，主要提供房協及居屋項目。（夏家朗攝）

推特設銷售計劃 涉10個房協及居屋項目共3900個單位

房屋局局長何永賢公布推出特設銷售計劃，主要提供房協及居屋單位供業主揀選，涉及10個項目、共3,900個單位，為宏福苑戶數的三倍。當中包括綠置居2025、居屋2025、兩個房協項目、大埔頌雅路西第一期第二期等，其中九龍灣盛緻苑在今年底可入伙，其他項目的入伙時間分別為2027年至2028年。

大埔宏福苑五級大火發生至今已經兩個多月，政府2026年1月21日舉行記者會。（夏家朗攝）

樓換樓券等同於宏福苑原本單位的價值 採多除少補安排

何永賢指，政府將提供「樓換樓券」，等同於宏福苑原本單位的價值，雖然政府的收購價足以應付特設銷售計劃大部份項目，但核心區如啟德項目，或是配備較多的房協單位，由於呎價較高，業主或需要額外補貼購買同等呎數單位，或是考慮購買呎數較小的單位。

她舉例指，若業主的單位價值約374萬，可透過樓換樓券在特設銷售計劃揀選單位，若揀選面積較小的單位，將獲得「多除少補」的安排，即政府支付餘下價值的金額。

大埔宏福苑五級大火發生至今已經兩個多月，政府2026年1月21日舉行記者會。（夏家朗攝）

死線8月31日前 業主6月30日前簽約可優先揀樓

何永賢表示，由於政府也希望盡快開放相關單位供其他市民購買，相關業主須在8月31日前，即在6個月內決定參與特設銷售計劃。其中在6月30日前已簽訂臨時買賣合約者，獲安排首批優先揀樓，並以抽籤形式安排先後次序，至於7月1日至8月31日期間簽約，則安排為第二批揀樓。