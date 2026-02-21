今日新聞8分鐘｜六合彩2億金多寶　近千人排隊｜私家車撞一家3口

踢拖男闖觀塘珠寶行掠金戒指 逃跑幾條街甩鞋 店員偕休班警擒獲

獨行賊扮客「光顧」觀塘一間珠寶金行當場就擒。今日（20日）下午2時許，據報一名「踢拖男」前往物華街49號地下一間珠寶金行，選購一隻約值6000元的金戒指,惟試戴期間伺機奪門而逃,店員大驚追截,亦驚動途人加入追賊。

據了解，賊人穿過瑞和街街市逃走，慌亂間拖鞋亦甩脫，繼而赤腳狂奔，最終在崇仁街31號對開，被一名男子擒獲。警員趕抵以涉嫌「盜竊」拘捕該名48歲姓李男子，他正被扣查；案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。據目擊者指，當時「3、4個人追住佢（賊人）」；而最後店員與一名休班水警合力擒賊。

有片｜何文田忠孝街爆水管變黃河 斜路激流淹浸愛民邨巴士總站

何文田愛民邨繼年廿九晚（2月16日）內部泵房爆水管,致致保民樓、嘉民樓、禮民樓、建民樓4幢大廈一度停水後,今日（20日）年初四傍晚6時許,附近的忠孝街亦有鹹水管爆裂,影響行人路及行車線。水務署指,已派員到場跟進;多名工人在場搶修。

現場相片及影片可見，爆水管位置為忠考街與孝民街交界、聖公會聖三一堂中學對開行人路，大量泥水湧出，沿斜路一直向下流形成「黃河」，遠至200米外的愛民邨巴士總站亦被淹浸，巴士等途經車輛途經需涉水而行；途人則狼狽「跨河」而過，有人繞道而行稱：「吓？又爆（水管）呀！」

香港仔私家車剷行人路連撞一家3口 兩母女捲車底 途人抬車救人

香港仔發生驚險車禍。今日（20日）年初四下午約4時39分,一輛私家車沿香港仔大道,往成都道方向行駛。途至香港仔市政大廈對開右彎時懷疑失控,撞毁一列約10米多圍欄,繼而整架車剷上行人路,一家3口捱撞受傷。消息稱,兩母女一度被捲入車底,有途經南亞裔鐵騎士及途人抬車救人。

現場圖片可見，私家車掃毀一列鐵欄，全架車停於行人路上，亦有人趴下查看車底，大批消防員帶備工具到場救援。受傷一家3口為姓郭（61歲）男子，四肢及嘴部擦傷；姓李（50歲）妻子，頭部擦傷及腳痛；25歲女兒，四肢擦傷及盆骨痛，幸3人均清醒，同由救護車送往瑪麗醫院治理；警方正調查意外起因。

六合彩金多寶｜中環投注站近千人排隊 有市民跨區落注搏橫財

六合彩馬年新春金多寶攪珠今晚（21日）攪珠，頭獎基金估計可達2億。截止售票時間為晚上9時15分。歷來中獎率最高的中環士丹利街投注站今日中午12時已有近1000人排隊，來自廣州的盧先生上午11時左右已排隊，特地來港碰運氣。市民林小姐表示，知道士丹利街投注站中獎率最高，加上在附近上班，於是順道來買彩票。她如中獎的話會先孝順父母，然後做善事。

宏福苑火災｜購置方案︰現金或樓換樓 7廈收購呎價$8000或$10500

【大埔宏福苑／後續安排／收購呎價】政府今日公布大埔宏福苑長遠居住安排方案,財政司副司長黃偉綸表示,由於目前無合理成本的復修方案,也無有效市場機制幫助災民,政府提出採用現金或樓換樓的方式,收購7幢所有單位的業權（即不包括宏志閣）,未補地價單位每方平呎收購價8,000元、補地價單位10,500元。他指,若全部單位收購成功估計約65億元,大埔宏福苑援助基金可提供28億元,即公帑需要投入約40億元。

政府同時推出特設銷售計劃，主要提供房協及居屋單位供業主揀選，涉及10個項目、共3,900個單位，業主獲發相等於單位價值的「樓換樓券」，採用「多除少補」的安排。相關業主須在8月31日前，即在6個月內決定是否參與計劃，其中在6月30日前已簽訂臨時買賣合約者，獲安排為首批優先揀樓，至於7月1日至8月31日期間簽約則安排第二批揀樓。

俄羅斯貝加爾湖汽車墮湖 載8中國客1司機 州長：8人死 僅1脫險

俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）2月20日發生汽車落水意外，汽車翻入冰面下，涉事車輛上載有1名俄羅斯司機和8名中國遊客，即共9人，綜合當地官員與中國使館所指，事件造成8人身亡，包括司機及7名中國遊客，另1名中國遊客脫險獲救。

特朗普關稅案敗訴 稱退稅將引發漫長官司 或需向商界回水過萬億

美國最高法院2月20日就總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策作出裁決，駁回他第二個總統任期推出的關稅政策。最高法院的大法官們以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即特朗普引用1977年通過的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA）開徵關稅超越其權限。特朗普其後表示，預計最高法院宣布其關稅無效的裁決將引發一場漫長的訴訟，爭論他的政府是否必須向企業支付鉅額退稅。有智庫估算，特朗普引用IEEPA徵收的關稅總額超過1,750億美元（約1.37萬億港元）。