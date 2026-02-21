六合彩金多寶｜中環投注站近千人排隊　有市民跨區落注搏橫財

六合彩馬年新春金多寶攪珠今晚（21日）攪珠，頭獎基金估計可達2億。截止售票時間為晚上9時15分。歷來中獎率最高的中環士丹利街投注站今日中午12時已有近1000人排隊，來自廣州的盧先生上午11時左右已排隊，特地來港碰運氣。市民林小姐表示，知道士丹利街投注站中獎率最高，加上在附近上班，於是順道來買彩票。她如中獎的話會先孝順父母，然後做善事。



有市民跨區落注 稱如中獎先做善事

盧先生今午特地從廣州來港，他指在「抖音」上得知今期六合彩金多寶頭獎有2億，於是來碰運氣，打算買100，200元。另一位盧小姐住在新界，今日亦特地前來排隊買六合彩，就指打算買數百元，如中獎會捐部分做善事，剩下的之後再作打算。

林小姐亦在11時左右來排隊，她指因為知道士丹利街投注站中獎率最高，而且又在附近上班，於是前來買彩票。她今日打算「小賭怡情」，只買40元，如中獎的話會先孝順父母，然後做善事。

下午12時，中環士丹利街投注站外已排滿近1000人，「龍尾」長至威靈頓街，多為長者排隊，當中亦有少數外籍人士及外傭。有市民在投注站外即場填寫彩票。

