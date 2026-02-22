上水有倉狗斷尾惹蠅蟲　兩幼犬被困籠中沒糧水　組織倡引謹慎責任

上水粉錦公路一個被稱為「怪獸倉」的倉庫，再次被揭懷疑虐狗。北區區議員劉鎮海今早巡查該「虐狗黑點」時發現，有兩隻幼犬被困於一個細小的狗籠，籠中沒有糧水。另有一直黑色犬隻尾巴斷開，傷口明顯，他擔心如未及時醫治，其傷口很快會有蛆蟲。劉鎮海指，今早致電倉主不獲回應，他將於下午6時與動物組織「毛守」一同報警。



該倉主曾多次被揭懷疑虐狗，有狗曾因捕獸器被夾斷手腳，亦有幼犬曾在倉庫附近懷疑進食有毒食物。劉鎮海認為現時《防止殘酷對待動物條例》寬鬆，虐待動物者往往以「冇傷害意圖」、「稍後畀返糧水」等說辭開脫，希望政府推出謹慎責任，保障動物權益。



兩隻黑色幼犬被困在一個細小的鐵籠内，籠中沒有糧水。（劉鎮海提供）

倉内另有一隻已經斷了尾巴的黑狗，其傷口相當明顯。（劉鎮海提供）

劉鎮海指，他今早巡視上水粉錦公路一個倉庫時，發現有兩隻黑色幼犬被困在一個細小的鐵籠内，籠中沒有糧水。倉内另有一隻已經斷了尾巴的黑狗，其傷口相當明顯，惹來一些烏蠅蟲。傷口成因未明。

劉鎮海指，該受傷犬隻目前仍能正常進食，但他擔心如傷犬未得到及時醫治，其傷口很快會有蛆蟲，令傷勢潰爛得更嚴重。他今早已聯絡該倉庫主人，但未得到回應，將於下午6時報警處理。

該倉庫並非首次被揭虐狗，不時有狗隻在倉庫因捕獸器被夾斷手腳。（劉鎮海提供）

該倉庫並非首次被揭虐狗，2023年《東張西望》報道，該倉庫不時有狗隻因捕獸器被夾斷手腳，惹來社會關注。去年2月，倉庫附近又發現有3隻幼犬屍體，而且有嘔吐物，懷疑中毒身亡。

劉鎮海認為，現時《防止殘酷對待動物條例》寬鬆，虐待動物者往往以「冇傷害意圖」、「稍後畀返糧水」等說辭開脫。他與一眾動物權益組織希望政府盡快引入「謹慎責任」，例如規定如動物明顯受傷，須帶其就醫；提供充足糧水、足夠休息空間等，保障動物權益。