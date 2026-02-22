回港潮｜初六截至下午4時62.2萬人次出入境　20萬人次港人返港

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】學校農曆新年假期結束，入境處預計今日年初六（22日）是出入境高峰期。截至今日下午4時，各口岸錄得約62.2萬出入境人次，當中約37.4萬人次入境，其中20萬人次為港人。



今（22日）是學校農曆新年假期最後一天，高鐵西九龍站持續有乘客出閘。（董素琛攝）

今（22日）是學校農曆新年假期最後一天，高鐵西九龍站持續有乘客出閘。（董素琛攝）

入境處數據顯示，截至今日下午4時，各口岸錄得約62.2萬出入境人次，當中約37.4萬人次入境，當中約20萬為港人。最多人經羅湖口岸入境，有約5.8萬人次；其次是落馬洲口岸，有約5.6萬人次。

出境方面，截至今日下午4時，共有24.8萬人次出境，當中16.1萬港人。最多人經機場出境，共有約5.1萬。

今（22日）是學校農曆新年假期最後一天，高鐵西九龍站持續有乘客出閘，港人一家大細回港。（董素琛攝）

今日暫有超過15萬人次內地旅客訪港，與去年年初六同日相若。今年內地新年由上周日（15日）年廿八至今日下午4時，累計有132萬內地旅客訪港，比去年同期（去年年廿八非新年假期）多約13萬人次。