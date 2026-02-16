農曆新年｜周日截至晚上9時逾86.4萬人次出入境　離境港人34.5萬

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】農曆新年將至，入境處數據顯示，周日（2月15日）截至晚上9時，共有86.4萬人次出入境。



2月14日情人節，又臨近農曆新年，早上在香港機場，有不少市民準備出遊。（洪芷菁攝）

入境處數字顯示，周日超過48.6萬人次出境，香港居民佔34.5萬。最多人經羅湖口岸離境，佔6.4萬人次；其次為深圳灣口岸約5.2萬人、落馬洲支線（即內地福田口岸）的4.9萬人，經高鐵西九龍站則有4.1萬人次。另外，逾4.8萬名香港居民經機場外遊。

截至周日晚上9時，共逾37.7萬人次入境，當中21萬為香港居民，內地旅客佔13.5萬人次。最多人羅湖口岸入境，佔逾5.9萬人次；其次為機場的5.6萬人、落馬洲支線（即內地福田口岸）的5.5萬，經深圳灣口岸入境的也有5萬人次。

入境處早前預測，2月14日至2月23日間，約有1,138萬人次經各口岸進出香港。陸路出境高峰為2月14日，入境高峰則為2月22日。