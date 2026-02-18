年初一82萬人次出入境　鄧炳強稱整體暢順　有些時段過關不用等候

入境處數字顯示，昨日年初一（17日）有82萬人次經各口岸出入境，保安局局長鄧炳強今日年初二（18日）表示，關口秩序大致良好，入境處在陸路口岸已加派人手及加開櫃位疏導，整體出入境暢順，能夠保持在不超過15分鐘過關。



年初一（2月17日）中午時分，港珠澳大橋香港口岸出境暢通。（譚曉彤攝）

據入境處數字，昨日本港各口岸共有超過82萬人次出入境，當中出境佔逾49.8萬，當中近36萬是香港居民，數字與去年年初一（2025年1月29日）相若。整體入境有32.3萬人次，當中近12.2萬為內地旅客，17萬為香港居民。

至少25.6萬港人經不同口岸北上，最多人經羅湖，有超過6.7萬人次，其次經深圳灣有6萬人次，經高鐵西九龍站則有3.7萬人次。經機場離境港人則有4萬人次。

保安局局長鄧炳強2月18日年初二巡視車公廟。（夏家朗攝）

保安局局長鄧炳強表示，雖然出入境人次比較多，但很有秩序，特別是陸路關口，入境處已加派人手及加開櫃位。如有需要，會再加開一些臨時櫃位，他說整體出入境暢順，能夠保持在不超過15分鐘過關，有些時段更不用等候。