去年3.35億人次出入境創紀錄　入境處第2季港珠澳大橋試行無感e道

入境處今日（13日）舉行新聞發布會，回顧入境處過去一年的工作。處長郭俊峯指，本港去年總出入境人次約3.35億，較2024年增加約12%，創有紀錄以來新高。全年的訪港旅客入境人次約5,000萬，較2024年增加約12%。



郭俊峯指，2026年處方的工作仍充滿挑戰，提升通關效率及推進口岸建設將是工作重點，其中「無感通關」先導計劃預計今年第二季在港珠澳大橋香港口岸推出，合資格市民登記後，可透過人面辨識技術核實身份「無感」不停頓過關，預計只需約5秒完成出入境手續，全程可「直行直過」毋須停頓。



「無感通關」先導計劃預計今年第二季在港珠澳大橋香港口岸推出。（黃寶瑩攝）

去年錄3.35億總出入境人次創新高 內地客訪港上升逾一成

郭俊峯指，2025年總出入境人次約3.35億，較2024年增加約12%，創有紀錄以來新高。全年的訪港旅客入境人次約5,000萬，較2024年增加約12%。其中，內地訪客入境人次約3,800萬，較2024年增加約11%，而其他訪客的入境人次則約為1,200萬，較2024年增加約15%。全年的訪港旅客入境人次中，機場管制站的訪港旅客約有1,122萬人次，陸路管制站約為3,687萬人次，海路管制站則約為181萬人次。

今年第二季港珠澳大橋口岸推無感e道 人面識別僅5秒通關

提升通關效率是入境處今年的工作重點，其中「無感通關」先導計劃預計今年第二季在港珠澳大橋香港口岸推出，合資格市民事先登記後，可透過人面辨識技術核實身分「無感」不停頓過關，預計只需約5秒即可完成出入境手續。

據處方介紹，香港口岸出境大堂將會設立兩條「無感e-道」，有別於現時的設計，通道會「門常開」，利用五支不同高度及角度的鏡頭，拍攝使用者容貌，系統會即時與入境處資料庫作比對，只要是已登記的市民進入，閘門便不會關上，使用者毋須停步。若系統偵測到「無感e-道」內有異常，例如進入通道人數與成功識別使用者數目不符，閘門會自動關上，由入境處人員跟進處理。

處方又指，首階段預計開放予經常使用港珠澳大橋香港口岸的合資格香港居民登記使用，會視乎運作成效，進一步優化及擴展計劃；使用資格等詳情將適時公布。

至於其他提升通關效率措施，處方指，會於今年2月底放寛經常訪港旅客使用e-道的登記條件，由現時12個月內經機場訪港三次或以上，放寛至24個月內經機場訪港兩次或以上。處方將調整機場「登機易e-道」服務的適用年齡，由11歲或以上降低至7歲，預計今年第2季推出新安排。處方並會在今年第一季起，在機場入境大堂增設26條e-道，當中12條全新將於3月底完成安裝，並會更新現有的26條e-道。

無感e-道長4.9米，設有五支不同高度及角度的鏡頭。（黃寶瑩攝）

重建中皇崗口岸將成首個「合作查驗、一次放行」通關口岸

郭俊峯指，另一個工作重點是推進口岸建設。皇崗口岸正重建當中，他指口岸重建後將成為廣東省與香港之間首個採用「合作查驗、一次放行」通關模式的「一地兩檢」口岸，將設置134條「合作查驗」自助通道、68個傳統櫃枱、26個私家車及過境巴士檢查亭。

他又指，兩地現正全力推進聯檢大樓建設工程及具體出入境查驗安排，處方並會在今年內進入新口岸內安裝儀器等設施。

另外，農曆新年假期將至，入境處預計2月14日至23日期間，將有超過950萬人次經各陸路邊境管制站進出香港，各邊境管制站將會相當繁忙，其中羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將會是最繁忙的陸路管制站。郭俊峯呼籲旅客預早計劃行程，「錯峰出行」，盡量避免在繁忙時段過關。