回港潮｜初六截至晚上9時102萬人次出入境　43萬港人返港

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】學校農曆新年假期結束，入境處預計今日年初六（22日）是出入境高峰期。截至今晚9時，各口岸錄得約102萬出入境人次，當中約43.4萬港人返港；來港的內地旅客也有17.3萬人次，比去年同日多約2萬人。



今（22日）是學校農曆新年假期最後一天，高鐵西九龍站持續有乘客出閘。（董素琛攝）

今（22日）是學校農曆新年假期最後一天，高鐵西九龍站持續有乘客出閘。（董素琛攝）

入境處數據顯示，截至今日下午4時，各口岸錄得約62.2萬出入境人次，當中約37.4萬人次入境，當中約20萬為港人。最多人經羅湖口岸入境，有約5.8萬人次；其次是落馬洲口岸，有約5.6萬人次。

出境方面，截至今日下午4時，共有24.8萬人次出境，當中16.1萬港人。最多人經機場出境，共有約5.1萬。

6.3萬港人經港珠澳大橋口岸回港

到今晚9時，各口岸錄得的出入境人次增至約102萬，當中約63.4萬人次入境、38.8萬人次出境。

其中約43.4萬入境人士為港人，連續兩日多過40萬人次。最多人經羅湖口岸入境，有約7.7萬人次；其次是深圳灣口岸，有約7.1萬人次；第三為港珠澳大橋口岸，有6.3萬人次；落馬洲支線口岸有6萬人次；另坐高鐵回港則有4.2萬人次。

出境方面，截至今日下午9時，有20.5萬港人出境。

今（22日）是學校農曆新年假期最後一天，高鐵西九龍站持續有乘客出閘，港人一家大細回港。（董素琛攝）

新年訪港內地旅客暫比去年同期多約15萬人次

截至今日下午4時，有超過15萬人次內地旅客訪港，與去年年初六全日相若。到晚上9時，人數增至17.3萬人人次。今年內地農曆新年假期共有九日，明日（23日）年初七為最後一日。

今年內地新年由上周日（15日）年廿八開始，至今晚9時，訪港內地旅客累計有134.4萬人次，比去年同期（去年年廿八非新年假期）多約15,2萬人次。