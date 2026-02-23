懲教院所太熱　懲教署：增1800部風扇、室內引入隔熱膜及製冷塗層

懲教署今（23日）公布，2025年懲教院所收納人次按年升3%，達18,990人次，新收押人士首三位涉及的罪行為《入境條例》、爆竊及毒品。6所懲教院所的每日平均收容率高於100%，其中東頭懲教所居首，達146%。此外，懲教署又在6個高度設防院所設無人機監察系統，作巡邏之用，以減省人手。



近年全球暖化，不時有在囚人士投訴懲教院所氣溫問題。署方今日表示，自2020年開始加強通風，於走廊位置大型坐地式工業扇，去年各院所合共更換或加裝超過1,800部不同類型的風扇；各懲教院所陸續引入隔熱膜及製冷塗層等創新技術，以降低室內溫度，相關技術已分別應用於21間及6間懲教院所。



懲教署今（23日）公布，2025年懲教院所收納人次按年升3%。（董素琛攝）

6所懲教院所的每日平均收容率高於100%



2025年，懲教院所的收納人次，包括定罪、還押及被羈留人士較2024年上升上升3%，達18,990人次；懲教院所每日在囚人口，亦較2024年升8%，有10,315人，平均每日收容率，由85%升至92%。

署方指，6所懲教院所的每日平均收容率高於100%，分別為

東頭懲教所，達146%；

赤柱監獄，達132%；

大欖女懲教所，達125%；

石壁監獄，達117%；

羅湖懲教所，達114%；及

荔枝角收押所，達103%。



懲教署助理署長（行動）陳少恒（董素琛攝）

至於收容率高的情況，懲教署助理署長（行動）陳少恒表示，院所的數量仍然足夠，署方在短長期亦有不同措施應對，包括調撥個別懲教院所的部分收容額用作收納還押人士，及原址局部重建荔枝角收押所，會不斷觀察相關情況。

懲教署署長黃國興（董素琛攝）

6院所應用無人機巡邏 減省人手處理其他工作

懲教署近年深化創新科技在懲教設施的應用，在6個高度設防院所安裝「無人機自動巡邏監察系統2.0」，讓無人機可全自動升降並按照預設路線進行巡邏，過程無需人手。6個院所包括荔枝角收押所、石壁監獄、小欖精神病治療中心、赤柱監獄、大欖女懲教所及壁屋懲教所。懲教署署長黃國興指，有關科技可減省人手，讓同事去處理其他工作。

懲教署自2020年開始，分階段使用新囚倉設施，包括以欄柵式設計囚室閘門。（董素琛攝）

大型坐地式工業扇，設於走廊位置，進一步加強通風。（董素琛攝）

各院所共更換或加裝逾1800部風扇 加強通風

懲教署自2020年開始，分階段使用新囚倉設施，包括以欄柵式設計囚室閘門，加強通風，並方便人員視察囚室內情況。署方亦設置大型坐地式工業扇，設於走廊位置，進一步加強通風。去年，各院所合共更換或加裝超過1,800部不同類型的風扇，包括增設大型座地工業扇，令各院所的風扇總數增至逾17,500部。

各懲教院所陸續引入隔熱膜及製冷塗層等創新技術，以降低室內溫度，相關技術已分別應用於21間及6間懲教院所。

懲教署為在囚人士提供視像診症。（董素琛攝）

去年共安排1134在囚人次接受視像遙距診症 按年升63.6%

在囚人士如感到身體不適，可向當值職員提出，其後會獲安排到院所醫院接受醫生診治，若需接受進一步檢查和治療，會被轉介至專科醫生跟進。

懲教署又與醫管局合作，擴展視像遙距診症服務。截至2025年，精神科視像遙距診症服務已涵蓋16間公立醫院和診所，而內科視像遙距診症服務亦涵蓋7間公立醫院。有關服務亦已擴展至骨科，當中包括屯門醫院、伊利沙伯醫院、明愛醫院及瑪麗醫院。2025年，署方合共安排1,134在囚人次接受視像遙距診症服務，較去年693在囚人次上升63.6%。