懲教署為獲釋後受監管者辦內地交流　黃國興稱有參與者對前事悔疚

懲教署今（23日）公布，目前仍有300名，涉反修例或國安案件人士在囚，1,900人次已獲釋。署方指，會安排更新人士到內地交流，強調並非強制。署長黃國興稱，擬將計劃擴展至獲釋後受監管者，本月初起為受監管者舉辦內地交流團，讓他們體驗國情及內地發展，他引述參與交流的受監管者，錯誤作出違反國安行為，對此深表悔疚。



懲教署署長黃國興。（董素琛攝）

涉反修例事件及國安法例在囚者仍有約300人

在涉反修例事件或國安法案件中，根據署方數據，目前仍在300名相關人士在囚，截至昨日（22日）約有1900人次已獲釋。懲教署署長黃國興表示，署方會安排更新人士到內地交流，讓他們認識國家文化。他引述有更新人士交流後反映深感愧疚，認為國家的感覺與想像中截然不同。他強調，有關安排並非強制。

懲教署人員早前率領已完成服刑並正接受監管的14名青少年參與「灣區體驗交流團2026」。2月7日帶領他們到佛山一間學校體驗中國傳統手工藝，了解中國歷史與文化底蘊。（懲教署）

前「學生動源」召集人鍾翰林（資料圖片）

前學生動源召集人鍾翰林2023年違反監管令，到英國尋求政治庇護後，被問及事件，黃國興指，署方在2024年下半年，已在監管計劃中增加條款，要求受監管者離開香港前必先向署方申請，至2025年12月31日，一共接獲58宗申請，涉及家人在外地離世、工作需要等情況，當中的43宗獲得批准。他表示，個案不獲批的原因包括理據不充分或未能據供證明。