私隱公署聯全球60機構發聲明　關注AI生成有害影像　籲合法使用

私隱專員公署聯同60個地區的私隱或資料保障機構，發表《AI生成影像及私隱保障聯合聲明》，關注AI能在當事人不知情及未經同意下，生成可辨識個人的逼真照片及影片、以及其他關於真實人士的有害內容。聲明提醒所有開發及使用AI內容生成系統的機構，必須合法使用AI，以及採取一系列有效措施以保障資料當事人，特別是兒童及弱勢群體的基本權益。



私隱專員公署聯同60個地區的私隱或資料保障機構，發表《AI生成影像及私隱保障聯合聲明。（資料圖片/夏家朗攝）

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，近期利用AI系統生成個人，尤其涉及兒童的不雅或惡意照片及影片的情況引起香港及世界各地監管機構的關注。私隱專員公署與全球各地的私隱或資料保障機構攜手合作，訂立國際性基本原則，對機構合法、安全地開發及使用AI生成內容提供指引。《聯合聲明》亦提醒所有機構在開發及使用AI生成內容時，須遵從適用的資料保障及私隱法例。

聯署機構提醒所有開發及使用AI內容生成系統的機構，必須合法地開發及使用AI，並採取一系列有效措施以保障資料當事人，特別是兒童及弱勢群體的基本權益，包括：實施穩健的保障措施，防止濫用個人資料及未經當事人同意下生成私密影像或其他有害內容，尤其是涉及描繪兒童的資料。

私隱專員公署提醒所有開發及使用AI內容生成系統的機構，必須合法地開發及使用AI。（夏家朗攝）

聲明並建議，確保實質的透明度，就AI系統功能、已實施的保障措施、可接受用途及濫用後果等提供資訊；提供有效及容易的渠道，讓個別人士可要求移除涉及個人資料的有害內容，並迅速回應相關要求；及處理對兒童帶來的特定風險，實施加強的保障措施，以及向兒童、家長、監護人及教育工作者提供清晰的適齡資訊。