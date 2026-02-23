一刀切取消「電動車一換一」？謝展寰：方案屬財政司司長工作範疇

《財政預算案2026》周三（25日）公布，相信政府會宣布新一輪「電動車一換一」方案，業界預期優惠會進一步減少。立法會環境事務委員會今日（23日）開會，有議員問及方案若「一刀切」取消，會否導致本港電動車增幅斷崖式下跌。環境及生態局局長謝展寰回應時僅指，方案屬財政司司長工作範疇，不便代答。



《財政預算案2026》周三公布，將採用紫色封面。（陳茂波網誌圖片）

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片／夏家朗攝）

立法會環境事務委員會今日開會，其中一項議程為討論香港電動車普及化路線圖。會議間，議員陳克勤問道若「一刀切」取消「電動車一換一」方案，會否導致本港電動車增幅斷崖式下跌。環境局局長謝展寰回應時僅指，方案屬財政司司長工作範疇，不便代答。

議員關注充電樁位置分佈不勻

議員劉業強則關注充電樁位置分佈不勻。謝展寰回應，充電樁位置跟隨停車場而分佈，非平均分佈於全港；而現時油站分佈也不勻。他指，政府推出了一個撥款三億元的計劃支持市場提供充電樁，故屆時充電樁位置將是需求主導。

議員陳家珮則關注油站轉型為充電站是市場主導還是行政主導。謝展寰回應是行政主導，因為政府會透過增長地契等方式鼓勵油站轉型為充電站。

環境局上半年內將收集小巴業界對車款的意見 以便與車廠溝通

議員林銘鋒關注小巴電動化進程。環境及生態局副秘書長（環境）2 譚卓姿回應，局方一直有跟小巴業界討論，主要問題也是價格。局方將在內地尋找能客製化的大型車廠，希望能減低價格差距；而局方將爭取今年上半年內收集業界對車款的意見，以便與車廠溝通。