宏福苑安置方案｜麥美娟：只有接受政府方案災民能獲延長租金補助

民政及青年事務局今日（23日）舉行新春酒會，局長麥美娟會後見記者時表示，已在宏福苑支援基金中預留款項作災民租金補助到2027年；而為確保資源用得其所，只有接受了政府長遠居住安排方案的災民能獲延長補助，政府會按他們的需要適當延長。



政府早前公布宏福苑長遠居住安排方案，提出採用現金或樓換樓的方式，收購不包括宏志閣的七幢所有單位的業權，未補地價單位每平方呎收購價8,000元、補地價單位10,500元。

政府同時推出特設銷售計劃，主要提供房協及居屋單位供業主揀選，涉及十個項目、共3,900個單位，業主獲發相等於單位價值的「樓換樓券」，採用「多除少補」的安排。相關業主須在8月31日前，即在六個月內決定是否參與計劃，其中在6月30日前已簽訂臨時買賣合約者，獲安排為首批優先揀樓，至於7月1日至8月31日期間簽約則安排第二批揀樓。

民政及青年事務局局長麥美娟（右一）今日在丙午年新春酒會致辭。（陳葦慈攝）

麥美娟今日指，宏福苑支援基金現時已累積至47億元，當中有十多億已派發，或已預留作災民租金補助到2027年。不過，她重申，為確保資源用得其所，只有接受了政府補償方案的災民能獲得延長補助，而政府會按他們的需要適當延長。