財政預算案｜購宏福苑業權40億已納入　「樓換樓」可獲租津至入伙

政府上周六（21日）公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，提出收購宏福苑七幢樓宇共1736個單位的業權，涉及68億元，其中40億元由公帑補貼。財政司副司長黃偉綸今日在《大公報》訪問表示，有關款項將納入財政預算案一併處理，而按政府現時財政能力完全能夠負擔，基本上不會影響盈餘或赤字。



黃偉綸在港台訪問則表示，選擇「樓換樓」方案居民如透過「特設銷售計劃」選購新單位，要2年半後才入伙，現有的每年15萬元租金津貼會繼續發放，直至他們新居入伙為止，又研究讓宏福苑業主以綠表申請購買白居二單位。



財政司副司長黃偉綸2月21日公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。(資料圖片/夏家朗攝）

黃偉綸稱按現時財政能力完全能夠負擔 不會影響盈餘或赤字

黃偉綸在《大公報》訪問指，政府動用40億元收購宏福苑7座大廈業權屬於一次性開支，已經納入財政預算案一併處理。黃偉綸稱，政府一年財政總開支約8000億元，今次動用40億元，按政府現時的財政能力完全能夠負擔，基本上不會影響盈餘或赤字。黃偉綸料，預算案會在4月底通過，期望5月至6月，政府與宏福苑業主簽訂臨時買賣合約，第3季內向業主提供資金。

大埔宏福苑五級大火，宏志閣是唯一一座未受火災波及。(資料圖片/夏家朗攝）

黃偉綸早上在香港電台訪問另稱，如業主已選定方案，下一步期望於5至6月簽署臨時買賣合約，而選擇以現金收購方案，居民最快在第三季內會收到相關款項，至於選擇「樓換樓」方案並透過「特設銷售計劃」選購的新單位，要兩年半後才入伙，現有的每年15萬元租金津貼會繼續發放，直至他們新居入伙，住在過渡屋居民過渡期內可繼續居住。

研讓業主以綠表申請購買白居二單位 「樓換樓」有彈性按揭安排

黃偉綸說，宏福苑有200多個單位按揭未完，業主接受收購業權後選擇「樓換樓」會有彈性安排，「樓換樓不會馬上有現金到手，我們探討一個可能性，因為按揭有抵押品，抵押品就是目前宏福苑燒毀的單位，將來有新單位就將按揭轉過去，仍然可以按揭金額，年期可以保持。」政府又研究讓宏福苑業主以綠表申請購買白居二單位。