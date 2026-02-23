宏福苑宏志閣安排｜麥美娟指居民回家須解決3大問題　公契最複雜

政府上周六（21日）公布大埔宏福苑長遠安置方案，但不適用於八幢大廈中，未有被波及的宏志閣，即居民日後可回家。民政及青年事務局局長麥美娟今日（23日）表示，讓居民回家前，會先查看水、電及石油氣喉管等公共設施情況；再與營辦商簽消防設備、電梯及保安服務新合約；契約問題是三個問題中最複雜，如何在八幢大廈契約中抽出一座，現時契約並沒有涵蓋相關情況，若宏志閣單獨成為屋苑，須所有業主簽名新公契，她指這是一個複雜的法律問題，本港沒有先例。



民政及青年事務局今日舉行新春酒會，局長麥美娟會後見記者時，列出讓宏志閣居民回家前，須先解決三大問題，包括宏福苑公共設施情況、宏志閣自身設施情況及公契。她預計居民須三至四個月後才可讓回家，「不會低估挑戰性，三、四個月係保守估計。」

麥美娟列出了讓宏志閣居民回家的三大問題：

1. 宏福苑公共設施情況

麥美娟指，稍後宏福苑「委任管理人」合安管理有限公司和政府代表將前往宏志閣，查看其公共設施，包括水、電及石油氣喉管等的情況。她表示，宏福苑使用中央石油氣，宏志閣的喉管會經過其餘七幢大廈，所以要查看有否受影響。她強調，在讓居民回家前，必須確保公共設施安全。

2. 宏志閣自身設施情況

麥美娟指，宏志閣的單位門窗早前在救援工作時拆除了，其消防設備亦失效，須重新安裝及維修。另外，宏志閣的消防設備、電梯及保安服務的合約均已到期，要先找營辦商簽訂新合約。

3. 公契問題

麥美娟指，公契問題是三個問題中最複雜的。她表示，現時宏福苑的契約涵蓋八幢大廈，若只剩下宏志閣，將須處理契約問題。首先是維修保養費用原來是由八幢大廈分擔，宏志閣居民日後須自行承擔相關費用，但現時契約並沒有涵蓋相關情況。其次，或須重新鋪設原本由八幢大廈共用的喉管。第三，若宏志閣單獨成為屋苑，須所有業主簽名新公契，她指這是一個複雜的法律問題，本港沒有先例。

