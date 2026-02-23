宏福苑宏志閣安置　黃偉綸稱合安將用龔如心慈善基金資源協助維修

政府上周六（21日）公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，未受大火波及的宏志閣目前不納入收購業權計劃，有宏志閣居民今日（23日）在商業電台節目指，希望政府將宏志閣一併納入另外七幢大廈方案內，而若宏志閣日後單獨存在，公共空間維修費等承擔如何未知，加上至今仍無法返回宏志閣，現階段根本無從研判是否考慮由政府收購業權，形容自己如「二等災民」。



應急住宿安排工作組組長、財政司副司長黃偉綸在同一節目回應稱：「唔好有呢個感覺（二等災民），佢哋都有選擇，但有過程，雖然有不確定性。」宏志閣仍有一系列工作需處理，黃偉綸指，居民預計最快3至4個月後可返回單位，當局亦正研究短期讓居民短暫重返單位視察，而合安管理有限公司會處理宏志閣維修相關工作，他透露龔如心慈善管理有限公司會提供資源及專業人士協助有關工作。



財政司副司長黃偉綸2月21日公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。(資料圖片/夏家朗攝）

動用40億元公帑收購業權 黃偉綸稱按政府現時財政能力完全能夠負擔

黃偉綸今日在《大公報》訪問指，政府動用40億元收購宏福苑7座大廈業權屬於一次性開支，已經納入財政預算案一併處理。黃偉綸稱，政府一年的財政總開支約8000億元，今次動用40億元，按政府現時的財政能力，金額完全能夠負擔，基本上不會影響盈餘或赤字。黃偉綸料，預算案會在4月底通過，期望5月至6月，政府與宏福苑業主簽訂臨時買賣合約，第3季內向業主提供資金。

宏志閣有居民籲一併納入七幢大廈方案 形容自己如「二等災民」

未受大火波及的宏志閣目前不納入收購業權計劃，宏志閣居民梁小姐今日在商業電台節目指，希望政府將宏志閣一併納入另外七幢大廈方案內，而若宏志閣日後單獨存在，公共空間維修費等承擔如何未知，加上至今仍無法返回宏志閣，現階段根本無從研判是否考慮由政府收購業權，形容自己如「二等災民」。

大埔宏福苑五級大火，宏志閣是唯一一座未受火災波及。(資料圖片/夏家朗攝）

黃偉綸盼宏志閣居民勿有二等災民感覺：佢哋都有選擇 雖有不確定性

黃偉綸在同一節目強調，「唔好有呢個感覺（二等災民），佢哋都有選擇，但有過程，雖然有不確定性。」宏志閣仍有一系列工作需處理，黃偉綸指，居民預計最快3至4個月後可返回單位，當局亦正研究短期讓居民短暫重返單位視察，而合安管理有限公司會處理宏志閣維修相關工作，他透露龔如心慈善管理有限公司會提供資源及專業人士協助有關工作。