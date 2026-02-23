宏福苑火災｜兩議員倡原址建廟宇、巴士及鐵路博物館　政府稱考慮

立法會房屋事務委員會今日（23日）舉行特別會議，討論大埔宏福苑居民的長遠居住安排。工程界議員卜國明建議，政府可考慮在火災原址興建新鐵路博物館或巴士博物館；保險界議員陳沛良則建議興建廟宇博物館，「一方面比較好啲啦，第二大家睇得安心啲，將來可唔可以作為旅遊景點去做呢？」



財政司副司長黃偉綸回應指，原址不再興建任何住宅，拆卸後將興建公園及社區設施，並指「唔同嘅可能性我哋都願意諗」。



大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火災，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火災，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火災，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

+ 5

政府擬宏福苑火災原址興建公園或社區設施

政府上周六（21日）公布，由於七座受災樓宇（A座至G座）的外牆、單位內的牆身、橫樑及樓面板等，因高溫火災產生不同程度弱化及結構損毀，加上滅火灌救時快速冷卻，產生大量微裂縫，導致抗壓強度降度；而單位內外的電力供水及煤氣等設施，升降機及電訊系統等同樣損壞，難以採用符合成本效益的方法復修，決定拆卸七座樓宇，原址則興建公園，或大埔和新界東的社區設施。

▼2月19日年初三 大批善信到車公廟參拜▼



+ 12

陳沛良籲原址建廟宇博物館︰大家睇得安心啲 日後可成為旅遊景點

立法會房屋事務委員會今日舉行特別會議，討論大埔宏福苑居民的長遠居住安排。保險界議員陳沛良表示，香港的廟宇文化濃厚，建議政府可考慮在原址興建廟宇博物館，讓大家看得更安心，甚至日後可成為旅遊景點。

保險界立法會議員陳沛良建議，政府可考慮在宏福苑七座樓宇原址興建廟宇博物館，讓大家看得更安心。（立法會直播截圖）

我都有諗過下，我哋可唔可以將佢做一個廟宇博物館，因為香港好多廟宇，有咁多天后廟北帝廟。如果呢個位做一個廟宇博物館，一方面比較好啲啦，第二大家睇得安心啲，將來可唔可以作為旅遊景點去做呢？ 保險界立法會議員陳沛良

其中一間天后廟。（資料圖片）

紅磡馬頭圍道北帝廟。（資料圖片／羅日昇攝）

財政司副司長黃偉綸回應指，「唔同嘅可能性我哋都願意諗。」（立法會直播截圖）

黃偉綸回應︰不同可能性都願意考慮

財政司副司長黃偉綸回應指，政府收回七座樓宇的業權後，原址不再興建任何住宅，拆卸後將興建公園及社區設施。他又稱「唔同嘅可能性我哋都願意諗。」

工程界立法會議員卜國明建議，政府可考慮在原址興建鐵路博物館或巴士博物館。（立法會直播截圖）

香港鐵路博物館位於大埔墟市中心。（資料圖片／夏家朗攝）

卜國明籲原址建鐵路博物館或巴士博物館

工程界立法會議員卜國明建議，政府可考慮在原址興建鐵路博物館或巴士博物館，強調目前位於大埔墟市中心的鐵路博物館非常不濟。黃偉綸則回應指，任何意見都會樂於考慮。