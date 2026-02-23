廉政學院全新教學中心清廉閣啓用　胡英明：學院獲國際高度評價

廉政公署轄下香港國際廉政學院成立兩周年。過去兩年，廉政學院一直分階段提升內部設施，逐步優化課程內容和硬件配套，並於本月成立兩周年，啓用結集科技元素的全新教學中心「清廉閣」，繼續致力以培訓提升全球反貪能力，深化反貪協作。



廉政專員胡英明在清廉閣啓用禮致辭時指，廉政學院於成立兩年來，作出了不少新嘗試。由本地到國際培訓項目，一直推陳出新，打造不同的專業課程，亦樂於向各國學員分享廉署的最新經驗和心得；課程不但備受參加者歡迎，亦令學院在兩年間獲得國際間的高度評價。他勉勵廉署人員繼續全力以赴，為國家、香港，以至全球反貪事業作出更多貢獻。



廉政專員胡英明在清廉閣啓用禮致辭時指，廉政學院獲國際高度評價。（廉署圖片）

廉政學院過去兩年共辦43個國際反貪課程

廉政學院過去兩年合共舉辦了43個國際反貪課程，吸引逾90個司法管轄區超過5,000名人員參加，當中包括不少「一帶一路」國家和東南亞國家聯盟成員國。

廉署表示，學院亦持續加強與聯合國毒品和犯罪問題辦公室的策略性伙伴合作關係，現正加大力度推廣人工智能與科技在反貪調查的運用，以應對全球日益複雜的貪污案件；並共同開發監獄貪污風險管理指南，為改善全球監獄安全及穩定作出貢獻。

夥各地專家促進反貪學術研究和交流

此外，廉政學院積極夥拍內地、澳門和本地多間著名大學各地專家學者促進反貪學術研究和交流，其中包括與清華大學和北京大學合作有關證券業和銀行業的企業反腐敗政策及制度化防貪的研究項目。學院亦與奧地利的國際反腐敗學院、律政司轄下香港國際法律人才培訓學院及本地多間大學合作提供專業培訓和分享經驗，共同推進各項學術交流項目。

結集科技元素的全新教學中心「清廉閣」的啓用禮。廉政專員胡英明(中)指廉政學院未來將邁進全新階段。（廉署圖片）

舉辦22個本地反貪及誠信領導課程

本地培訓方面，廉署表示，廉政學院不斷提升政府部門、公私營機構及各行業的防貪及管治能力，至今為不同界別舉辦22個本地反貪及誠信領導課程，其中「大專院校管理人員反貪專業課程」集全港40間大專院校專業人員集思廣益，共同提升收生程序；「體育總會誠信領導課程」有效加強體育界誠信管治水平；「企業管理人員反腐敗專業課程」有助在港中資企業持續保持高度廉潔合規。

學院亦致力優化廉署人員內部專業培訓，包括為廉署入職課程獲得資歷架構第五級別認證，加強課程的專業性及國際認受性。

胡英明：未來提升至以全球區域性板塊為基礎專業交流

胡英明表示，廉政學院未來將邁進全新階段，由點對點與個別國家反貪機構培訓交流的模式，提升至以全球區域性板塊為基礎的專業交流，集中為各大洲內同一區域的國家同步提供培訓，務求將學院培訓資源發揮最大效益，令更多國家反貪機構受惠。學院將繼續充分發揮香港在國際反貪領域的領導地位，發展成全球反貪培訓樞紐，進一步貢獻全球廉政建設。