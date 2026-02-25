預算案2026消息整合｜電動車「一換一」告終？ 公務員不再凍薪？

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案，綜合各方消息，隨着整體公共財政改善，預算案將不會再明確要求公務員凍薪，與此同時，隨着電動車在本港日益普及，電動車「一換一」稅務寬免可能減半甚至全面撤銷。此外，政府將設1至2億元「北都城鄉共融基金」發展鄉村旅遊，亦會撥款成立知識產權學院，發展「IP經濟」。



根據陳茂波早前預告，本財政年度特區政府「經營項目」可提前恢復盈餘，惟隨着政府加大工務工程投入，意在「投資未來」的「資本帳目」仍錄得赤字，最終整體財政數目仍為赤字。



電動車「一換一」稅務寬免額度料被「開刀」，減至8萬多元。（資料圖片）

電動車「一換一」稅務寬免料再減 甚至取消

特區政府自2018年起實施電動車「一換一」優惠，2024年預算案決定延長兩年，今年3月31日即將結束。坊間關注新一份預算案會否延續。兩年前，考慮到財赤及電動車普及程度，預算案收緊電動車「一換一」計劃，但首次登記稅寬減上限下調40%，由287,500元降至172,500元。

消息指，政府研究再向寬免優惠「開刀」，考慮參考兩年前電動私家車首次登記稅務寬免大減近半的做法，即有機會只有8萬多元的寬免額度，但同時有聲音認為，隨着電動車愈見普及，「一換一」優惠是時候告終。政府作此考量，原因包括電動車電費成本較駕駛汽油車大有優勢，及電動車普及程度已大增。

北部都會區（資料圖片）

設1至2億元「北都城鄉共融基金」 推鄉郊文旅

據了解，政府計劃設立「北都城鄉共融基金」，撥款1至2億元，以推動鄉郊文化旅遊。政府將在北都逾200條鄉村中，選取有商業吸引力的文化遺產等資源，發展文化一日遊或深度遊等。

加碼成立機構發展IP經濟

港府近年積極推動文化及創意產業發展，上年度預算案曾提出，未來五年會支持逾30個文化智慧財產權（IP）項目。消息指，新一份預算案將公布支持IP經濟的新措施，包括撥款數千萬港元，由知識產權署與職業訓練局合作，以先導計劃形式，成立知識產權學院，為行業培養人才、協助本地科創申請和保護專利等。

料撥上億元籌辦遊艇、跑車等國際展覽

展覽業近年亦獲政府落力推動，新一份預算案料將撥上億元，籌辦新類型大型國際展覽，料包括超級遊艇及超級跑車等主題，家族辦公室成為目標客源之一。政府亦計劃採取新模式以尋求不同合作夥伴，打造帶有創新元素的大型展覽。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

公務員不再凍薪

去年本港連續第三年錄得巨額財赤，上一年度預算案宣佈公務員凍薪一年。消息指，隨着本財政年度的「經營帳目」回復盈餘，來年難再要求公務員凍薪。不過，公務員加薪與否未有定論，需先按機制完成薪酬趨勢調查。

不少政界人士早前提出不應再對公務員凍薪，行政會議成員林健鋒直指應考慮加薪，理由是公務員過去一年做了大量工作，值得肯定；實政圓桌召集人田北辰則指，整體經濟有復甦跡象，並無理由繼續凍薪。