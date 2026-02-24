財政預算案｜電動車一換一勢開刀　業界預備為趕尾班車客通宵試車

財政司司長陳茂波明日（25日）公布《財政預算案2026》，3月31日結束的電動車「一換一」稅務寬免是否延續成焦點。消息指，政府研究向優惠「開刀」，其中一個曾考慮方向是稅務寬免大減近半，亦不排除一刀切宣告「一換一」完結。



資深電動車代理商黃毅力今日（24日）指，如「一換一」措施完結，根據2024年經驗，業界將要面對半年寒冬期。他又指，或有市民想趕在「死線」前購買電動車，若明日預算案宣布取消「一換一」，為應對「趕尾班車」購車潮，其集團已作好兩手準備，包括展銷廳通宵營業、甚至提供通宵試車服務。



荃灣一間電動車行。(資料圖片/黃學潤攝)

農曆新年期間購買電動車客增2成

電動車「一換一」稅務優惠計劃將於今年3月31日屆滿，黃毅力在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，農曆新年期間購買電動車的市民不算很多，約增加了2成左右。

他又指，業界囤貨不會太多，因為2024年政府宣布有電動車「一換一」計劃後，業界購入了不少車，但「賣唔晒」，因此現時應該不會「狼吞虎嚥」，加上整體購買力減弱。

倘電動車「一換一」告終 料有半年銷售寒冬

黃毅力說如計劃不獲延續，預計市民購買電車意欲會減少，「說實話稅務唔係好多，個心理影響更大」。他解釋指，市民會覺得「原本有嘅嘢」現時沒了，心情不好。他續說，相信業界會有半年寒冬。

被問到會否有市民想趕在「死線」前購買電動車，黃毅力指已有兩套準備方案，其公司亦會預備通宵營業，讓客人試車。他又指，現時市民仍購買油車只有一個原因，就是住所或公司附近沒有電動車充電設施，否則電動車「好難抗拒」。