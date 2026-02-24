財政預算案2026｜北都發展有新猷？　消息指設2億基金拓鄉村旅遊

新一份財政預算案將於明日（2月25日）公布，多個傳媒報道，政府將撥出約2億元設立「北都城鄉共融基金」，推動鄉郊旅遊。目標是在位於北部都會區的逾200條鄉村裏發掘具商業吸引力的項目，例如農村旅遊、民宿等等。



農曆三月二十三日為天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，吸引不少居民到場觀看。(周令知攝）

去年施政報告提出串連鄉效景點

特區政府在2024年展開顧問研究，從空間規劃、基建配套、制度安排等方面，為北都發展如何進一步推動「城鄉共融」制定策略；去年施政報告則提出探討合適措施，串連鄉郊景點如傳統村落農田、宗祠書室、風俗活動等，讓遊人徒步或單車遊，豐富鄉郊生態遊體驗。

政府希望打造一條貫通新界東西，全長約82公里的單車徑。（資料圖片）

綜合各方消息，為了一進步發展鄉郊旅遊，財政預算案將會預留1億至2億元，設立「北都城鄉共融基金」，發掘鄉郊具商業吸引力的項目。多名地區人士對此表示歡迎，同時希望在政策上拆牆鬆綁，何如放寬村屋用作餐廳或住宿點的要求，同時亦希望政府可以協助改善鄉郊基建。

成立知識產權學院 助力IP經濟

另外，多個傳媒報道，預算案亦會提出發展「IP經濟」，具體舉措包括由知識產權署與職業訓練局合作成立知識產權學院，培訓知識產權相關人才，協助企業為產品申請專利、保護專利及融資。預料政府將投入數千萬元。