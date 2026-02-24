電動車「一換一」勢開刀　分階段削「甜頭」或成取捨？｜政圈風聲

新一份財政預算案周三（25日）發表，3月31日結束的電動車「一換一」稅務寬免是否延續成為焦點。消息指，政府研究向寬免優惠「開刀」，內部認為一來電動車電費成本較駕駛汽油車大有優勢，二來電動車普及程度已大增，故其中一個曾考慮的方向，是參考兩年前電動私家車首次登記稅務寬免大減近半的做法，換言之寬免有機會只有8萬多元，但內部同時有聲音認為這是「時代產物」，隨著電動車愈見普及，是時候告終。



雖然電動車「一換一」去留有待最終決定，但連日來已引起跨黨派極力反對一刀切取消優惠。有行會成員認為可考慮分階段逐年削減一半稅務寬免，「唔好咁極端一刀切啦」，否則影響換車意欲，亦有礙充電設施產業的發展，形容是「連帶關係」，保留少量「甜頭」仍有誘因推動換電動車車。汽車會亦認為稅務寬免即使減少，仍可推動車主換車，電動車「一換一」應該要保留。



兩年前電動車「一換一」減甜 多年寬免逾300億元稅

目前，香港每十輛新註冊的私家車當中，便有七輛是電動車。這歸功於2018年政府推出電動車「一換一」計劃，不少汽油車車主「劏車」後，購買新電動車，可獲首次登記稅務寬免上限287,500元，計劃原定2024年屆滿，其後延長兩年。

兩年前，財政預算案收緊電動車「一換一」計劃，考慮到財赤及電動車普及程度，將稅務寬免減40%至172,500元，稅前車價超過50萬元的電動私家車才可受惠。

新一份預算案將出爐 電動車「一換一」勢「開刀」

多年來，政府累計寬免超過300億元的汽車首次登記稅。目前的電動車「一換一」計劃，至2026年3月31日結束。消息指，政府研究向優惠「開刀」，內部認為電動車電費成本較駕駛汽油車大有優勢，且電動車普及程度已大增，其中一個曾考慮的方向，是參考兩年前電動私家車首次登記稅務寬免大減近半的做法，換言之寬免有機會只有8萬多元，但亦內部亦有聲音這個是「時代產物」，隨著電動車愈見普及，是時候告終。

謝展寰：車價開始接近 資助重要性減少

環境及生態局局長謝展寰昨日（23日）被問到電動車「一換一」計劃會否延長，他大賣關子表示財政司司長將有他的決定，會作出宣布。不過，他透露思考方向，稱按現時情況，電動私家車和油車比較價格上開始逐漸接近，相信政府資助的重要性，會隨著時間減少。

陳克勤：唔好咁極端一刀切 倡考慮分階段削優惠

連日來已引起跨黨派極力反對一刀切取消優惠，本身是行政會議成員的民建聯新界東北議員陳克勤向《香港01》表示，雖然駕駛電動車的電費與油費差價上仍有吸引力，但「一換一」稅務寬免始終有誘因令車主換車，促請政府保持優惠，「唔好咁極端一刀切啦」，同時鼓勵換電動車的平衡政策推動，「今年減50％，出年又減50％，減到0％為止。大家有個適應期，愈遲換優惠愈少」，既不會令政策有大衝擊，亦仍對電動車普及化有幫助。

他認為寬免即使只有8萬多元，仍然有動力推動車主換車，「如果8萬變4萬，就會爭啲，買電動車配額已經2萬蚊」，最終車行都是反映在車價上，有機會令人重投油車。他又說，若一刀切取消「一換一」優惠，不僅影響車主換車意欲，亦有礙充電設施產業的發展，形容是「連帶關係」。

何敬康：電動車銷售會降低 憂影響碳中和

新民黨立法會議員何敬康接受《香港01》訪問時表示，明白政府希望增加收入，惟兩年前削減稅務寬免，對車主是一個大措施，若電動車「一換一」告終，電動車銷售會降低，目前不少充電設施仍加建中，「牽一髮動全身」，擔心對國家2050年前想達到碳中和會構成影響，坦言「減甜頭好過開刀」。

汽車會：「一換一」應該要保留

汽車會永遠榮譽會長李耀培說，電動車「一換一」的受惠對象都是本身有一輛汽油車，過去多年的稅務寬免成功加快車主換車，令香港成為第二個換電動車新車最多的城市，僅次於首位的荷蘭，且國家希望在2050年前實現到碳中和，「宜家仲唔做多啲？雖然過去成績非常好，但坦白無咗『一換一』呢，會有一段時間電動車銷售下降」，形容不少車主欠缺優惠時寧願多駕數年汽油車，畢竟充電設施普及未達預期，強調「Cut一啲或者Cut一半，都好過一刀切」、「『一換一』應該要保留，唔應該一刀切」。