財政預算案2026惠民｜醫療券獎勵延2年　養老計劃可內地戶口收款

財政預算案2026｜財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，隨着出生人口創新低，社會關注政府如何推動生育，如提高子女免額及2萬元新生嬰兒獎勵金會否延續。（廖雁雄攝）

財政預算案2026｜長者院舍券增至7000張 廣東院舍增至26家

財政司司長陳茂波今日(25日)宣讀新一份財政預算案，指政府下年度起把長者社區照顧服務券增加4000張至1.6萬張，及把長者院舍照顧服務券增加1,000張至總數7,000張，預算每年總開支分別約12億和19.7億元。政府同時會推動長者照顧服務市場進一步發展，促進政府資助服務和市場自資服務並行，提升整體服務容量。

政府一直為跨境安老提供支持。「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增兩家至26家，覆蓋大灣區內地9個城市；去年底亦推出為期兩年的「醫療補貼試行安排」，上限為每人每年門診費人民幣10,000元及住院費30,000元。

財政預算案2026｜養老計劃長者可選內地戶口收錢

此外，政府年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。

促進銀髮經濟工作組去年公布30項措施，大部分已取得成果。政府會繼續與業界緊密合作，推動銀髮經濟。

財政預算案｜經濟轉差、失業率上升，基層首當其衝，不少都期望2026年2月25日公布的新一份財政預算案，可以更有效保障基層勞工及低收入市民。（梁鵬威攝）

財政預算案｜經濟轉差、失業率上升，基層首當其衝，不少都期望2026年2月25日公布的新一份財政預算案，可以有更多惠民措施，減輕基層市民生活壓力。（梁鵬威攝）

財政預算案｜隨着政府經營帳目錄得盈餘，不少市民期望2026年2月25日公布的新一份財政預算案，在稅務寬免可以「加甜」。圖為啟德稅務中心。（梁鵬威攝）

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，不少人都關注會否有涉及學生的措施，如恢復派發2,500元開學津貼。（鄭子峰攝）

財政預算案2026｜提供3600政府部門及公營機構實習名額支援青年

為青年提供更多內地和海外交流和實習機會，包括推出全新的「傳媒專題內地實習計劃」，並會額外撥款6000萬元持續推展「民青局國際青年交流資助計劃」。

政府將為大專學生提供約3600個在政府部門及公營機構的短期實習機會，讓有志於公共服務的年輕人累積經驗。

財政預算案2026｜婦女自強基金撥款增至3000萬

由下年度起，「婦女自強基金」的年度撥款會增至3000萬元，以促進婦女的全面發展。另為加強支援在職家庭，資助獨立幼兒中心服務名額已超過1,530個，較去年增加約12%。

財政預算案2026｜增日間、住宿和學前康復服務名額

政府會加強康復服務，在下年度增加約450個日間、住宿及學前名額，涉及額外開支每年約1.07億元。政府亦會為接受「到校學前康復服務」的學童，在升讀小學後的第一個學期提供銜接和支援服務，涉及額外開支每年約2.6億元。

財政預算案2026｜再就業津貼增加撥款至逾2.2億元

「再就業津貼試行計劃」反應理想，自推出一年半以來已錄得超過3.7萬宗就業個案，下年度的撥款會增加至2.2億元。

「中高齡就業計劃」鼓勵僱主聘用年滿40歲或以上人士，並提供在職培訓。僱主聘用每名合資格人士，每月可獲發最高5,000元津貼，為期3至12個月。計劃去年資助近4,500宗個案。此外，再培訓局去年亦為50歲或以上人士專設兩項新培訓課程。

財政預算案2026｜醫療券獎勵計劃延長2年

「長者醫療券獎賞先導計劃」亦會延長兩年至2028年底，當長者在同一年度使用醫療券支付檢查或慢病管理等特定基層醫療服務累計達1,000元，便可獲500元醫療券獎賞，涉及額外開支約10億元。

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，長者2元乘車優惠由4月起變成「兩蚊兩折」，料可減少資助金額。（廖雁雄攝）

財政預算案2026｜注資2億支援本地企業 申請易資助上限增至每宗15萬元

陳茂波又提到，網購普及和消費模式改變，對部份行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。其中「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）一直深受企業歡迎。政府會向基金注資2億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗15萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。

財政預算案2026｜信保局推先導計劃 支援開拓風險較高新市場

香港出口信用保險局於年內推出先導計劃，為與較高風險買家進行出口交易的中小企提供保障。

財政預算案2026｜中小企融資擔保計劃延至2028年3月底

政府繼續通過「中小企融資擔保計劃」為企業提供信貨擔保。我們已把8成擔保產品的中請期延長至2028年3月底，同時將「還息不還本」安排的申請期延長至今年11月中，計劃下的總信貨保證永擔額將增加200億元。

財政預算案2026｜豁免食安中心檢測證書收費2年 為本地漁農品推統一新品牌

香港食品的優質信譽，有利業界進一步拓展內地以至國際市場。政府會繼續爭取讓更多種類的港產食品受惠於內地市場准入及便利通關安排，食物安全中心將豁免所有與檢測相關證書的收費2年。政府年中會為優質本地漁農產品推出統一新品牌，配合認證、檢測和溯源機制。

財政預算案｜政府資助房屋需求持續高於供應，不少市民期望在住屋供應有變革政策，期望2026年2月25日的新一份財政預算案有着墨。（鄭子峰攝）

新一份《財政預算案》今日公布，外界關注「派糖」情況。(夏家朗攝)

