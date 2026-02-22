財政預算案2026︱電動車「一換一」告終？何敬康：不應一刀切取消

新一份財政預算案周三（25日）公布，外界其中一個焦點，落在3月31日結束的電動車寬減首次登記稅「一換一」計劃，會否延續下去。新民黨立法會議員何敬康表示，不應一刀切取消電動車優惠，而是應該循序漸進逐步減少優惠，否則只可能會放慢市民換車步伐，或令部分買家重新流向汽油車。



新民黨立法會議員何敬康表示，不應一刀切取消電動車優惠，而是應該循序漸進逐步減少優惠。（資料圖片）

電動車「一換一」告終？何敬康：不應一刀切取消

何敬康在社交平台表示，一直廣受車主歡迎的電動車「一換一」稅務優惠政策，近年來都在預算案宣布前，備受社會關注會否被進一步收緊甚至取消。他認爲這項政策不應一刀切取消，應該與過往一樣，採取循序漸進方式進一步收窄與汽油車的稅務差距。

政府宣布放寬電動車「一換一」計劃參加條件，持車年期縮至18個月。（資料圖片）

他說，國家與香港特區推廣使用電動車，不單是是國策也是港策，國家一直有明確政策推動電動車發展，為民眾購買電動車提供誘因和優惠，香港有對接十五五規劃的任務，繼續為電動車提供優惠，有利於對接國家規劃，及助中國發展電動車行業，加上香港的2035年碳排放要比2005年減半，推動汽車綠色能源長遠達至碳中和的目標，因此就電動車的發展要繼續提供誘因，有其重要性和務實作用。

電動車寬減首次登記稅「一換一」計劃3月31日結束。（資料圖片）

何敬康說，明白政府需要考慮管控汽車總體數目加上衡量稅收等情況，但必須在方方面面取得平衡。他議政府應該慎重考慮，逐步減少電動車優惠而非一次過終止。

一刀切取消電動車稅務優惠，並不會減少汽車的剛性需求，而只可能會放慢市民換車步伐或令一些買家重新流向汽油車，對環境保護和協助國家推動行業發展沒有正面作用。 何敬康

電動車寬減首次登記稅「一換一」計劃3月31日結束。（資料圖片）

1月14日，新一屆立法會首次大會，民建聯主席陳克勤發言。（鄭子峰攝）

陳克勤籲勿一刀切取消「一換一」 兩步走減優惠較易接受

本身是電動車車主的行政會議成員、民建聯主席陳克勤早前表示，若延續電動車「一換一」計劃，對達致2035年或之前停止新登記油車的目標，有正面作用。他希望勿一刀切取消「一換一」稅務寬免，建議循序漸進分兩階段遞減，由目前的17.25萬元先減一半，之後再削半，相信接受程度較高。