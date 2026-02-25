財政預算案2026惠民｜注資2億支援企業　申請易上限增至每宗15萬

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。外界關注在今年預算案公布前夕，港府「搶先」預告本港財政有望實現「由虧轉盈」。除了「派糖」，港府再有哪些惠民措施，讓基層、打工仔、中產及工商業界受惠？即睇哪一項關你事！



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，隨着出生人口創新低，社會關注政府如何推動生育，如提高子女免額及2萬元新生嬰兒獎勵金會否延續。（廖雁雄攝）

財政預算案2026｜注資2億支援本地企業 申請易資助上限增至每宗15萬元

財政司司長陳茂波今日(25日)宣讀新一份財政預算案，提到網購普及和消費模式改變，對部份行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。其中「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）一直深受企業歡迎。政府會向基金注資2億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗15萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。

財政預算案2026｜信保局推先導計劃 支援開拓風險較高新市場

香港出口信用保險局於年內推出先導計劃，為與較高風險買家進行出口交易的中小企提供保障。

財政預算案2026｜中小企融資擔保計劃延至2028年3月底

政府繼續通過「中小企融資擔保計劃」為企業提供信貨擔保。我們已把8成擔保產品的中請期延長至2028年3月底，同時將「還息不還本」安排的申請期延長至今年11月中，計劃下的總信貨保證永擔額將增加200億元。

財政預算案2026｜豁免食安中心檢測證書收費2年 為本地漁農品推統一新品牌

香港食品的優質信譽，有利業界進一步拓展內地以至國際市場。政府會繼續爭取讓更多種類的港產食品受惠於內地市場准入及便利通關安排，食物安全中心將豁免所有與檢測相關證書的收費2年。政府年中會為優質本地漁農產品推出統一新品牌，配合認證、檢測和溯源機制。

財政預算案｜經濟轉差、失業率上升，基層首當其衝，不少都期望2026年2月25日公布的新一份財政預算案，可以更有效保障基層勞工及低收入市民。（梁鵬威攝）

財政預算案｜經濟轉差、失業率上升，基層首當其衝，不少都期望2026年2月25日公布的新一份財政預算案，可以有更多惠民措施，減輕基層市民生活壓力。（梁鵬威攝）

財政預算案｜隨着政府經營帳目錄得盈餘，不少市民期望2026年2月25日公布的新一份財政預算案，在稅務寬免可以「加甜」。圖為啟德稅務中心。（梁鵬威攝）

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，不少人都關注會否有涉及學生的措施，如恢復派發2,500元開學津貼。（鄭子峰攝）

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，烈酒稅減免料會維持不變。香港工業總會建議全面撤銷烈酒稅。（梁鵬威攝）

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，長者2元乘車優惠由4月起變成「兩蚊兩折」，料可減少資助金額。（廖雁雄攝）

財政預算案｜政府資助房屋需求持續高於供應，不少市民期望在住屋供應有變革政策，期望2026年2月25日的新一份財政預算案有着墨。（鄭子峰攝）

新一份《財政預算案》今日公布，外界關注「派糖」情況。(夏家朗攝)

