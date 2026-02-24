電競女孩上映︱政府「首部劇情電影計劃」優勝電影　明晚本地首映

由白瑋琪、楊帆聯合執導，袁澧林、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻（Kayan9896）及陳宗澤領銜主演的電影《電競女孩》（Gamer Girls），是政府資助的第六屆「首部劇情電影計劃」大專組優勝電影作品。香港電影發展局今（24日）指，《電競女孩》將於明晚（25日）舉行本地首映禮。



香港電影發展局主席王英偉指，《電競女孩》題材勵志，充滿正能量，彰顯香港人堅毅和進取的精神。王英偉又指，「首部劇情電影計劃」至今舉行了八屆，資助了30支優勝團隊拍攝電影，培育出32位新導演。王英偉樂見政府持續致力透過電影發展基金支持計劃，計劃已成為培育更多電影人才的品牌，有助推動香港電影產業蓬勃發展。



《電競女孩》由袁澧林、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻及郭爾君主演。（資料圖片/陳順禎 攝）

「首部劇情電影計劃」是政府支援電影業措施之一，計劃以比賽形式進行，分為大專組及專業組，參賽團隊的導演必須從未執導80分鐘或以上的商業電影，而優勝團隊獲電影發展基金撥款資助，以得獎的電影計劃拍攝商業模式的首部劇情電影。優勝團隊必須完成整部電影製作及發行上映，從而掌握製作一部劇情電影的實用知識和技巧。

袁澧林、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻遠赴荷蘭出席鹿特丹影展。（資料圖片）

3.12正式上映 袁澧林、張蔓莎等主演講述熱血女生電競世界共同作戰

《電競女孩》為廖婉虹監製、白瑋琪和楊帆聯合執導、白瑋琪編劇的電影作品，由袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻（Kayan9896）及陳宗澤領銜主演。

電影講述五位熱血女生在電競世界共同作戰，並透過勝出比賽和克服過程中面對的挑戰，打破現實世界的成見。電影將於3月12日正式在香港上映，而該電影入圍第五十五屆鹿特丹國際電影節「Bright Future」單元（國際首次登上銀幕長片），以及第二十二屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」單元。

《電競女孩》以女電競選手為主角，更代表香港揚威海外！（《電競女孩》電影劇照）

電影發展局主席王英偉：《電競女孩》彰顯香港人堅毅和進取精神

電影發展局主席王英偉稱，《電競女孩》題材勵志，充滿正能量，彰顯香港人堅毅和進取的精神。他指，「首部劇情電影計劃」至今已舉行了八屆，資助了30支優勝團隊拍攝電影，並培育出32位新導演。他樂見政府持續致力透過電影發展基金支持計劃，計劃已成為培育更多電影人才的品牌，有助推動香港電影產業蓬勃發展。

袁澧林、張蔓莎等五大「電競女神」將Cosplay戲中遊戲角色造型登場。（《電競女孩》電影劇照）