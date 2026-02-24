HK Express飛行套票兩程低至$648　國泰航空經濟艙85折｜機票優惠

【HK Express／機票優惠／國泰航空／香港快運】國泰航空及HK Express香港快運今日（24日）公布，由即日起推出限時機票優惠。其中在國泰航空官網預訂經濟及特選經濟艙來回機票，憑指定優惠編號，可享85折優惠；而HK Express推出馬年飛行套票，兩程來回機票低至648元。上述兩優惠都適用於任何航點，下文看清優惠詳情。



國泰航空由即日起推出限時機票優惠。（資料圖片）

在官網預訂經濟及特選經濟艙來回機票，憑指定優惠編號，可享85折優惠。（資料圖片）

國泰機票優惠｜預訂經濟及特選經濟艙憑指定優惠碼85折

國泰航空公布，在官網預訂經濟及特選經濟艙來回機票，憑指定優惠編號，可享85折優惠，兼享國泰品味指定旅遊產品優惠，適用於國泰營運的任何航點（僅廣州除外）。而優惠編號同時適用於各大旅行社。

優惠編號︰FLYWITHCX

預訂日期：即日起至2026年3月9日

出發日期：2026年3月9日至7月9日



國泰機票優惠｜部份日子不設優惠 地點日期全覽

但視乎不同目的地，部份日子並不設優惠，包括︰

2026年4月1日至5日、4月29日至5月3日︰北京、成都、重慶、長沙、福州、海口、杭州、南京、寧波、青島、上海（浦東／虹橋）、烏魯木齊、溫州、武漢、廈門、西安、鄭州



2026年4月1日至5日︰台北、高雄



2026年4月8日至15日、4月27日至5月3日︰阿姆斯特丹、巴塞羅那 、布魯塞爾、法蘭克福、倫敦（希斯路）、曼徹斯特、馬德里、米蘭、慕尼黑、巴黎、羅馬、蘇黎世



2026年3月27日至4月5日、4月23日至5月4日︰阿德萊德、奧克蘭、布里斯本、基督城、墨爾本、珀斯、悉尼



香港快運公布，由即日起推出馬年飛行套票。（香港快運HK Express圖片）

一次過預訂兩趟來回機票，相比分開兩次預訂更便宜。（資料圖片）

HK Express機票優惠｜推馬年飛行套票 兩程來回機票低至$648

香港快運公布，由即日起推出馬年飛行套票，一次過預訂兩趟來回機票，相比分開兩次預訂更便宜，合共低至648元，適用於全線航點。

是次優惠只適用於指定活動網站，不適用於香港快運手機應用程式或微信小程序。指定網站按此

預訂日期：即日起至2026年2月28日晚上11時45分

出發日期：2026年3月9日至8月30日



HK Express機票優惠｜五步預訂套票 流程一覽

1. 選擇乘客人數、組別及航點、來回／多城市行程（多城市行程只適用於揀選同一地區的航點）、出發／回程日期。



2. 選擇各航段的航班時間及票價種類，旅客可按需要在不同航段分開選擇「隨心飛」或「無憂飛」票價種類。



3. 填寫乘客資料，並確保與其旅遊證件資料一致。



4. 按各段旅程需要加購附加服務，例如選位、行李、保險及餐點等。



5. 以信用卡／支付寶／微信支付完成付款；付款成功後將收到訂單確認電郵。

