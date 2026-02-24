電動車｜中國石油1245萬中標青衣用地　作電動車充電站用途

政府早前公布《香港電動車普及化路線圖更新版》，提及建立以高速充電樁為骨幹的電動車充電網絡。地政總署今日（24日）公布，一幅位於新界青衣青衣西路183號青衣市地段第203號的用地，以1245萬元批予中國石油國際事業（香港）有限公司，作電動車充電站用途。



地政總署表示，中標公司為出價最高的投標者，該幅土地的地盤面積約為1973.9平方米，批租期為13年。另一參與投標者為香港蜆殼有限公司。

根據《香港電動車普及化路線圖更新版》，政府繼續推行電動車普及化，以達致2050年前車輛零排放，並期望2035年達到約1萬支高速充電樁，可支援約50萬輛電動車。