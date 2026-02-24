HK Express農曆新年接載28萬人次增15%　CEO：大灣區旅客顯著上升

今年新春旅遊旺季，加上內地長達九天（2月13日至22日）的超長春節假期帶動出行需求 ，HK Express香港快運航空今日（24日）公布，農曆新年期間載客量錄得超過28萬人次，按年升15%。



其中內地旅客人數較去年同期高逾五成，而香港旅客人數亦增加逾三成，香港快運指反映整體旅遊需求持續熾熱。另外，新興航點備受歡迎，當中馬來西亞檳城旅客量增幅最多，錄得超過一倍增幅。行政總裁毛潔瓊表示，愈來愈多大灣區旅客選擇經香港出發外遊，帶動整體客量顯著上升。



香港快運農曆新年期間載客量錄得超過28萬人次，按年升15%。（資料圖片 / 香港快運提供）

年初四接載超過3萬人次再創單日載客量新高

香港快運表示，今年農曆新年假期旅遊需求強勁，當中2月20日年初四為出行最高峰，單日接載超過3萬人次，再創香港快運單日載客量新高。

中國內地、台灣及韓國旅客為三大旅客群

香港快運又指出，農曆新年旅遊高峰期間，訪港旅客人次超過9.7萬次，按年上升逾兩成，其中以中國內地及台灣旅客佔最多，其次為韓國旅客；而經香港中轉到其他城市的過境旅客亦較去年增近九成，顯示香港作為區域航空樞紐的角色持續強化。

香港快運指新年期間中國內地及台灣旅客佔最多。（HK Express提供圖片）

往檳城、濟州和富國島旅客量增幅最多

另外，近年香港快運積極拓展亞洲航網，發掘不同航點。今年農曆年間，新興航點旅客量增幅最多頭三甲為檳城（118%）、濟州（83%）和富國島（65%），香港快運預料3個航點的客量於全年將持續穩步增長，並反映這些航點正逐步成為區內旅遊新熱點。

除了新興航點，韓國各個航點亦十分熱門，其中一個最受歡迎的航點是首爾。香港快運於農曆新年的旅遊高峰期間增加首爾和釜山，還有曼谷、台中等熱門航點的航班班次，調配運力滿足市場需求。

香港快運（HK Express）行政總裁毛潔瓊表示，愈來愈多大灣區旅客選擇經香港出發外遊，帶動整體客量顯著上升。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，今年農曆新年港人外遊意欲高企，外加中國內地迎來最長春節假期，以及愈來愈多大灣區旅客選擇經香港出發外遊，帶動整體客量顯著上升。

另外，香港快運今日公布推出全新品牌企劃《旅遊自愛模式》 ，亦推出馬年飛行套票，兩程來回機票低至648元， 鼓勵大眾以旅行作為重新連結自己的方式，實踐「Self-Love」，按自己的節奏生活與探索。是次馬年飛行套票讓大眾一次過預訂兩趟來回機票，相比分開兩次預訂更便宜，合共低至648元，適用於全線航點。