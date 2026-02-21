農曆新年｜廉署新春兩日料吸五千人參觀　成馬年旅遊打卡新地標

廉署「一九七四」咖啡廳昨日（20日）年初四啟市營業，大批市民和旅客到場打卡和品嚐廉署咖啡，當日單日錄得破紀錄的2,000人次入場，成為參觀政府部門的旅遊打卡新地標。廉署表示，年初五（21日）是星期六，開放時間更長，預計兩日來訪人數更多將超過5,000人次，或破歷來紀錄。



廉署今日（21日）邀請基督教樂道幼稚園學生到「一九七四」咖啡廳進行醒獅表演。（廉署提供）

「一九七四」咖啡廳年初四賣出近500杯咖啡

北角廉政公署總部「一九七四」咖啡廳年初四（20日）啟市，吸引不少市民和旅客到場打卡，單日共錄得2,000人次入場，售賣近500杯咖啡。廉署表示，今日是星期六，開放時間更長，來訪人數更多，計及昨日入場人數，預計兩日來訪人數更多將超過5,000人次，或破歷來紀錄。

廉署預計年初四及年初五兩日來訪人數更多將超過5,000人次。（廉署提供）

廉署今邀幼稚園學生到咖啡廳進行醒獅表演

廉署今日（21日）邀請基督教樂道幼稚園學生到「一九七四」咖啡廳進行醒獅表演，推廣中國傳統賀歲文化及宣揚誠實廉潔等價值觀，現場氣氛歡慶熱鬧。不少市民亦排隊選購特色廉署紀念品，不同大小的紀念咖啡杯共賣出數百隻，其中新春期間限售100隻的超大型咖啡杯擺設，更是市民的「頭號目標」。

另外，市民在咖啡廳打卡留念之餘，更參與廉署「期間限定」的新春文創手作工作坊，製作附設廉署咖啡杯圖案的賀年掛飾及揮春磁貼，在濃厚節日氛圍下感受和認識倡廉文化。