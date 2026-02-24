環保團體揭橋咀洲遊人捉蟹掘蜆 漁護署研納入海岸公園增強保護
環保組織「綠色和平」昨日（23日）發文指農曆新年期間，鹹田灣、西灣及浪茄環境破壞亂象四起，塔門、橋咀島橋咀洲兩地更淪「挖掘天堂」，大量遊人肆意挖掘海岸生物、活捉海參；而漁護署職員有於連島沙洲向遊人作口頭勸喻，但逗留僅約5分鐘便離開。
漁護署今日（24日）發文回應，指署方按黃金周前定下的部署，每日上午10時至下午3時在橋咀洲向遊人派發宣傳單張，推廣海洋保育信息。署方表示，橋咀洲海岸範圍非郊野公園、海岸公園或海岸保護區，為加強保護海岸生態，正檢討長遠管理策略，研究將橋咀洲納入海岸公園。
遊人橋咀島連島沙洲挖掘螃蟹、海螺及蜆等
綠色和平昨日（23日)發文，指其團隊上周末（20至22日）前往橋咀島橋咀洲考察時，發現連島沙洲有大量遊人挖掘海岸生物，包括螃蟹、海螺及蜆等，更有遊人以金屬工具挖掘。團體指當時未見任何執法人員執法，令當地海岸生態遭受破壞。
下午4時為橋咀島高峰期 惟漁護署職員早已離開
綠色和平表示，根據團隊周日（22日）現場考察發現，漁護署職員下午2時8分於橋咀洲連島沙洲現身，向遊人作口頭勸喻，但逗留僅約5分鐘便離開。
綠色和平表示，統計發現遊人挖掘高峰時段為下午4時，有多達33人同時挖掘海岸生物；然而，由於漁護署職員早已離開，未有任何執法人員作呼籲及執法，制止遊人破壞生態。
上周五至六觀察塔門挖掘或騷擾生物行為達71次「無王管」
綠色和平團隊周五至六（20至21日）前往塔門實地考察及統計，發現有遊人騷擾及餵飼牛隻、活捉海洋生物，威脅當地生態環境。根據團隊統計數字，挖掘或騷擾生物行為兩日累計達71次，卻同樣未有執法人員在場執勤，令原本不屬郊野公園範圍、無法例保護的塔門，在旅遊熱潮下備受嚴重威脅。
塔門現隨地棄置垃圾 重量達16.2公斤
團體又指塔門過度旅遊亦引致大量垃圾，上周六（21日）單日高達900人登島，在沿路山徑和草地執拾被隨地棄置的垃圾，重量達16.2公斤，當中包括燒烤網、煙頭、食物包裝同露營用品。除了島上環境遭受破壞，大量垃圾亦嚴重威脅塔門牛群的棲息空間，牛隻誤食垃圾或被餵飼將危害健康。
漁護署：橋咀洲海岸範圍非郊野公園、海岸公園或海岸保護區
漁護署今日發文回應，指橋咀洲的海岸範圍並非郊野公園、海岸公園或海岸保護區。署方目前透過各種宣傳教育工作，提高遊人的環境保護意識，在進行水上活動及觀賞生態時，避免干擾海洋生物及影響海洋生態。
對於署方巡查人員被指僅現身5分鐘，署方反駁稱按黃金周前定下的部署，每日上午10時至下午3時在橋咀洲向遊人派發宣傳單張，推廣海洋保育信息。署方稱為加強保護海岸生態，署方正檢討長遠管理策略，研究將橋咀洲納入海岸公園。