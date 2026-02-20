「十五五」規劃下月出台　林定國：香港需守正創新　不能吃老本

下月初，國家將正式出台「十五五」規劃。律政司司長林定國今日（2月20日）在電台節目表示，「十五五」規劃旨在推動國家更加法治化、市場化及國際化，以支持改革開放與經濟發展。他強調，在此過程中法治建設尤為重要，香港需思考如何運用其獨特的法律制度優勢，配合並幫助國家整體發展。



談及新一年工作，林定國表示，將會為「北部都會區」發展制定專屬法例安排，律政司會與其他覺策局配合，利用香港法治環境和服務，增強配套，完善法律。他又指，指​國際調解院正作不同準備工作，不是「一打開門口就有生意」。



律政司司長林定國。（資料圖片）

香港需守正創新 法律制度要與時並進

林定國在新城電台節目中指出，「十五五」規劃將推動國家更加法治化、 國際化及市場化，以支持改革開放，推動經濟發展。他指，香港擁有受國際推崇的法律制度，能維持安全環境、保障投資者利益及確保公平待遇，這是吸引國際投資的傳統優勢。但他強調，香港「唔可以食老本」，必須持續「守正創新」，配合國際大形勢不斷優化法律制度，「不斷優化、向前走」。

林定國強調，香港作為國家最國際化、資金最流通開放的地方，應用好自身角色，加強國際聯繫。他指，「一國兩制」的目的是維持香港繁榮穩定，最高原則是維護國家主權、安全、發展利益。指香港應運用好「行政主導」，融入國家發展大局。

「打鐵還須自身硬」 實力是最大底氣

面對國際環境，林定國指「有人未必對我們友好」。他引用中國俗語「打鐵還須自身硬」，強調香港必須不斷提升自身實力，這才是最大的底氣，並有技巧地「講好香港故事」。他表示，香港不能只顧投訴，而應爭取機會讓外界親身認識香港，對香港保持信心。他觀察到近期街上旅客增多，顯示香港仍具相當吸引力，能吸引人們前來旅遊、工作。

國際城市是要你情我願，我們要吸引人過來，令人覺得香港是好玩、機會多的地方。 林定國

《施政報告2025》提到會「加快發展北都」專屬法律，授權政府制訂簡化的法定程序。（資料圖片）

聚焦北都法例 完善法治配套

談及新一年工作，林定國表示律政司將重點配合政府的整體規劃，例如為「北部都會區」發展制定專屬法例安排。律政司會與其他決策局協作，思考如何善用香港的法治環境和服務，增強軟硬件配套，包括完善仲裁和調解法律，以提升香港的競爭力。

至於已落戶香港的國際調解院，他指出其作為獨立國際機構需要時間準備，並非「一打開門口就有生意」。他強調提供多元爭議解決方式是法治的重要組成部分，調解院能展示香港提供全面調解服務的能力，有助提升國際地位。