十五五｜律政司成立對接小組　林定國：香港可助國家推動涉外法治

國家「十五五」規劃將於3月初全國「兩會」正式出台，律政司今日（2月20日）宣布成立對接「十五五」規劃高層預備小組，展開籌備工作，就「十五五」規劃作出更全面、精準和細緻的戰略部署，更積極發揮香港法律和爭議解決服務在國家發展中的角色。



律政司對接「十五五」規劃高層預備小組召開首次會議，律政司司長林定國擔任組長。（政府新聞處）

林定國、張國鈞任正副組長 十五五出台後將轉為編制小組

預備小組由律政司司長林定國和副司長張國鈞分別出任組長和副組長，成員包括民事法律專員、法律政策專員、國際法律專員和律政司政務專員，兩名秘書分別是法治建設辦公室首席政府律師和香港國際法律人才培訓辦公室主任。

預備小組今日召開首次會議，討論律政司在「十五五」規劃下的重點發展領域、人手和資源編配等工作。「十五五」規劃內容及細節出台後，預備小組便會轉為編制小組，全速推展主動對接「十五五」規劃的各項工作。

律政司對接「十五五」規劃高層預備小組召開首次會議，律政司司長林定國（前排中）、民事法律專員張錦慧（前排左）、法律政策專員梅基發（前排右）和律政司政務專員阮慧賢（後排右三）等人於會議前合照。（政府新聞處）

林定國：爭取在培訓國際法律人才方面積極作為

林定國表示，今年是「十五五」規劃開局之年。香港可在「十五五」規劃中，爭取發揮「國際化、高水平、信譽好」的法律和爭議解決服務優勢，並在培訓國際法律人才方面積極作為，在國家涉外法治建設中發揮更好作用，為建設更高水平的法治中國貢獻力量。