預算案｜電動車一換一3月底完　Tesla、BYD熱門車款「貴」幾多？

【財政預算案2026／電動車／一換一】財政司司長陳茂波今日（25日）公布《財政預算案2026》，電動私家車首次登記稅優惠（電動車「一換一」優惠）今年3月底屆滿後不再繼續。以香港暢銷的特斯拉Tesla Model Y為例，「一換一」下價格只需293,508元，惟連稅價為407,508元，即相差11.4萬元。香港5款較熱門車型「一換一」前後價格一覽，即睇熱門車款會「貴」幾多？



財政司司長陳茂波2026年2月25日將公布《財政預算案2026》，3月31日期限屆滿的電動車「一換一」稅務寬免不再續期。（資料圖片／鄭子峰攝）

財政司司長陳茂波今日公布，考慮到現時電動車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，認為電動車已具備市場競爭力，首次登記稅寬減（電動車「一換一」優惠）不再繼續。

3月31日「死線」期限將至，相信不少車主將趕在「死線」前買電動車。翻查去年本港的電動車銷量，主要由特斯拉Tesla與比亞迪BYD佔據最大市場份額，下文挑選本港5款較熱門的車型，對比電動車「一換一」稅務寬免前後的價格變化。

特斯拉Tesla Model Y電動車。（官網圖片）

Tesla Model Y連稅40.8萬元 「一換一」29.4萬元

特斯拉電動車Tesla Model Y（Premium後輪驅動）車型︰官網售價為282,800元，連稅價格為407,508元。若扣除電動車「一換一」稅務寬免，車價為293,508元，即相差114,000元。

特斯拉Tesla Model 3電動車。（官網網站）

Tesla Model 3連稅34.5萬元 「一換一」24.9萬元

特斯拉電動車Tesla Model 3（Premium後輪驅動）車型︰官網售價為249,000元，連稅價格為344,640元。若扣除電動車「一換一」稅務寬免，原價可購買，即相差95,640元。

比亞迪BYD Sealion 7電動車。（官網網站）

BYD Sealion 7連稅38萬元 「一換一」26.8萬元

比亞迪電動車BYD Sealion 7（Premium後輪驅動車型）官網建議零售價268,000元，連稅價格為379,980元。若扣除電動車「一換一」稅務寬免，原價可購買，即相差111,980元。

比亞迪BYD ATTO 3電動車。（官網網站）

BYD ATTO 3連稅32.4萬元 「一換一」23.8萬元

比亞迪電動車BYD BYD ATTO 3（Advanced-STD）車型︰官網建議零售價238,000元，連稅價格為324,180元。若扣除電動車「一換一」稅務寬免，原價可購買，即相差86,180元。

上汽名爵MG4電動車。（官網網站）

MG4連稅23.3萬元 「一換一」18.9萬元

上汽名爵（MG Motor）電動車MG4車型︰官網零售價顯示189,000元起，連稅價格為233,040元。若扣除電動車「一換一」稅務寬免，原價可購買，即相差44,040元。