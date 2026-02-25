財政預算案2026｜注資2億支援本地企業　申請易上限增至每宗15萬

財政司司長陳茂波今日(25日)宣讀新一份財政預算案，為本地中小企提供多項支援，包括會向「BUD專項基金」注資2億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗15萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。



2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

財政司司長陳茂波今日(25日)宣讀新一份財政預算案，提到網購普及和消費模式改變，對部份行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。其中「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）一直深受企業歡迎。政府會向基金注資2億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗15萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。

信保局推先導計劃 支援開拓風險較高新市場

香港出口信用保險局於年內推出先導計劃，為與較高風險買家進行出口交易的中小企提供保障。

中小企融資擔保計劃延至2028年3月底

政府繼續通過「中小企融資擔保計劃」為企業提供信貨擔保。我們已把8成擔保產品的中請期延長至2028年3月底，同時將「還息不還本」安排的申請期延長至今年11月中，計劃下的總信貨保證永擔額將增加200億元。

豁免食安中心檢測證書收費2年 為本地漁農品推統一新品牌

香港食品的優質信譽，有利業界進一步拓展內地以至國際市場。政府會繼續爭取讓更多種類的港產食品受惠於內地市場准入及便利通關安排，食物安全中心將豁免所有與檢測相關證書的收費2年。政府年中會為優質本地漁農產品推出統一新品牌，配合認證、檢測和溯源機制。