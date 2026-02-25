財政預算案2026｜基本免稅額增至14.5萬 單親供養父母等一律提高
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【財政預算案2026／免稅額／供養父母】財政司司長陳茂波今日（25日）公布最新一份《財政預算案》，政府建議由2026/27課稅年度起調整免稅額，包括基本免稅額增至14.5萬元、子女免稅額增至14萬元等；另外政府增加供養父母或祖父母的免稅額，以及長者住宿照顧開支扣除上限。
+33
基本免稅額增至14.5萬元 子女免稅額增至14萬元
財政司司長陳茂波今日發表新一年度《財政預算案》，建議由2026/27課稅年度起調整免稅額︰
1. 基本免稅額及單親免稅額由13.2萬元增加至14.5萬元，已婚人士免稅額由26.4萬元增加至29萬元，約有209萬名納稅人受惠，每年稅收減少約35.6億元。
2. 子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6.8億元；
▼財政預算案．重點▼
+15
▼財政預算案．基層市民生活壓力大▼`
+12
供養60歲父母或祖父母免稅額增至5.5萬元
另外政府增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9.7億元。具體調整如下：
．供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由5萬元增加至5.5萬元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額，會按同樣幅度增加；
．供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增加至2.75萬元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額，會按同樣幅度增加；
．父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由10萬元增加至11萬元。
財政預算案｜預留40億元收購宏福苑業權 3億元助推加強版招標妥財政預算案2026｜注資2億支援本地企業 申請易上限增至每宗15萬財政預算案2026｜注資12億資助隊際體育培訓 舉辦高級別體育賽事財政預算案2026｜預留100億元 貸款形式支持北都大學城校舍建設