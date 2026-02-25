財政預算案2026｜注資12億資助隊際體育培訓　舉辦高級別體育賽事

財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，表示政府將向「藝術及體育發展基金」體育部分注資12億元，進一步推動體育發展，包括強化隊際運動項目運動員培訓、提升教練專業水平，及支持和拓展更多元化和更高級別的體育賽事在港舉行。



陳茂波說， 香港運動員在國際舞台上表現卓越，去年更在全國運動會中，取得九金兩銀八銅的歷史佳績。他說，政府將投放更多資源，積極推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。

因此，政府將向「藝術及體育發展基金」的體育部分注資12億元，進一步推動體育發展，包括強化隊際運動項目運動員培訓、提升教練專業水平，以及支持和拓展更多元化和更高級別的體育賽事在港舉行。

他又說，政府會繼續聯同啟德體育園公司，爭取舉辦更多大型國際體育賽事和活動。

財政司司長陳茂波在立法會讀出新一份《財政預算案》。（梁鵬威攝）

