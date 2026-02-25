財政預算案2026｜預留100億元　貸款形式支持北都大學城校舍建設

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份《財政預算案》，就北都大學城的發展，政府短期内將推出三幅位於洪水橋和厦村新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍。當局將預留100億元，以貸款方式支持其校舍建設。



《預算案》提出，政府短期内將推出三幅位於洪水橋和厦村新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍。當局將預留一百億元，以貸款方式支持其校舍建設。（資料圖片）

短期推3幅土地 預留100億元支持校舍發展

此外，政府已預留資源以配對形式供香港科技大學籌辦第三所醫學院，目標2028/29學年錄取第一批學生。新醫學院會聚焦培養兼具臨床與科研能力的人才，並吸引更多醫學人才擔任教研工作。

《預算案》又提出，政府在北都牛潭尾已預留土地作為新醫學院的永久校舍，以及發展綜合醫教研醫院。政府會為此預留資源，並與科大進一步探討綜合醫教研醫院的發展和營運模式，支持盡早開展工程。

