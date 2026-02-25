財政預算案｜薪俸稅退最多$3000　212萬打工仔受惠　寬減兩季差餉

【財政預算案2026／差餉／綜援／薪俸稅】財政司司長陳茂波今日（25日）公布《財政預算案》，包括寬減2026/27年度首兩季的住宅物業及非住宅物業差餉，每戶上限500元等，另外政府亦寬減2025/26課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限3,000元，約212萬打工仔受惠。稅務寬減項目一文看。



2026年財政預算支援措施。(香港01製圖）

財政司司長陳茂波今日發表新一年度《財政預算案》，他表示為向市民和企業提供支持，考慮到政府的財政狀況，將推出以下措施︰

1. 寬減2026/27年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約315萬個住宅物業，政府收入將減少約31億元；

2. 寬減2026/27年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約44萬個非住宅物業，政府收入將減少約4億元；

3. 寬減2025/26課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，全港約212萬名納稅人受惠。有關扣減會在2025／26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約53億元；

4. 寬減2025/26課稅年度100%利得稅，上限為3,000元，全港約17.1萬間企業受惠。有關扣減會在2025／26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約5億元。

