財政預算案2026｜廣東福建養老三計劃長者　可由政府匯款內地戶口

【財政預算案2026】政府目前推出「廣東計劃」、「福建計劃」及「綜援長者廣東及福建省養老計劃」，為選擇移居廣東省或福建省的香港居民，每月提供現金津貼。援助金會按月存入指定的香港銀行戶口，申請人須自行與銀行安排，將援助金匯到廣東或福建省，惟有關費用須自行支付。



財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案，並宣布本年中將推出新安排，讓參與該三項計劃的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。



政府年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。（夏家朗攝）

長者社區照顧服務券增至1.6萬張 預算12億

政府表示，下年度起把長者社區照顧服務券增加4,000張至16,000張，以及把長者院舍照顧服務券增加1,000張至總數7,000張，預算每年總開支分別約12億和19.7億元。政府同時會推動長者照顧服務市場進一步發展，促進政府資助服務和市場自資服務並行，提升整體服務容量。

跨境安老方面，「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增兩家至26家，覆蓋大灣區內地9個城市；去年底亦推出為期兩年的「醫療補貼試行安排」，上限為每人每年門診費人民幣10,000元及住院費30,000元。

參與三養老計劃長者 可改由政府匯款指定內地戶口

此外，政府年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。

翻查資料，公共福利金計劃下的「廣東計劃」及「福建計劃」，為選擇移居廣東省或福建省的合資格香港居民，每月提供現金津貼。計劃下，高齡津貼不設經濟狀況審查，每月津貼額為1,640元；長者生活津貼則設入息及資產審查，每月津貼額則為4,250元。

「綜援長者廣東及福建省養老計劃」是向符合申請資格、並選擇到廣東或福建省養老的綜援受助長者，繼續提供現金援助。社署每月發放一次的綜援標準金額，以及每年發放一次的長期個案補助金，但不會獲發特別津貼或其他援助金。援助金會按月存入指定的香港銀行戶口，申請人須自行與銀行安排，將援助金匯到廣東或福建省；有關費用須自行支付。

政府年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。（夏家朗攝）

