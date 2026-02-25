六旬婦認選舉期間轉貼呼籲杯葛選舉貼文　判囚2月准緩刑1年半

六旬婦涉在2025年選舉期間，在Facebook轉載上環暴動罪脫男子湯偉雄呼籲他人杯葛選舉的貼文，今（25日）於西九龍裁判法院承認1項煽惑選舉不投票罪。裁判官余俊翔判刑指，控罪牽涉選舉性質嚴重，關乎香港市民福祉及利益，任何人在選舉時作出這樣的非法行為，會對香港整體構成負面影響。被告可能看完帖文便轉發，但不能忽視可能引致的嚴重後果，遂判監2個月，准緩刑18個月執行。



女被告馬惠鈴在西九龍法院承認煽惑選舉不投票罪，被判緩刑。

女被告馬惠鈴（61歲，家庭主婦）承認在2025年10月24日至11 月14日，在香港在 2025 年立法會換屆選舉中，藉公開活動而作出非法行為，在「Bonney Ma」的 Facebook 帳戶轉載一則貼文，而該貼文煽惑另一人在上述選舉中不投票。

案情指，湯偉雄於2025年10月22日在Facebook發文呼籲他人杯葛選舉，包括叫人不投票。馬同月轉載帖文至個人 Facebook，貼文直至同年11月14日仍然公開，馬同日被捕。警方檢查馬的手機發現涉案貼文，馬在警誡下承認自己持有該帳戶，貼文亦可供他人看到。

案件編號：WKCC 5275/2025