電動車一換一午夜屆「預購死線」　Tesla、BYD等延長營業｜附地址

【財政預算案2026／電動車／一換一補貼】財政司司長陳茂波今日（25日）公布《財政預算案2026》，電動私家車首次登記稅優惠（電動車「一換一」補貼）今年3月底屆滿後不再繼續。除非車主能確定在4月1日前成功購入現貨並辦理首次登記，否則最遲要在今日訂購電動車，才可享有「一換一」補貼。



本港最少5個電動車品牌或代理商，今午在網上發文呼籲市民「趕尾班車」，宣布今日延長陳列室的營業時間至午夜12時，包括Tesla特斯拉、BYD比亞迪及BMW寶馬等，其中MG上汽名爵兩個陳列室更通宵營業。下文列出延長營業時間的陳列室地址。



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，3月31日結束的電動車「一換一」稅務寬免是否延續，在公布前數日成為焦點。（鄭子峰攝）

財政司司長陳茂波今日發表《財政預算案2026》，他表示考慮到現時電動車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，認為電動車已具備市場競爭力，首次登記稅寬減（電動車「一換一」補貼）不再繼續。

非現貨電動車最遲需2月25日預訂 否則無「一換一」補貼

環境及生態局同日中午公布，「一換一」計劃3月31日屆滿，今年2月25日或之前已訂購的電動車，若未能在今年4月1日前辦理首次登記，但相關本地註冊分銷商／註冊進口者／車主向運輸署提交所需申請證明文件，並經運輸署核實批准，仍能獲首次登記稅寬減額。

不過，並非所有電動車型都有現貨，尤其熱門車型更需要等待數個月抵港。換言之，除非市民能百分百確認在4月1日前購入現貨並辦理首次登記，否則最遲必須在2月25日（即今日）訂購電動車，才可享有「一換一」優惠。

多間電動車陳列室延長營業時間至午夜12時

本港多間電動車品牌或代理商，今午相繼在網上發文呼籲市民「趕尾班車」，並延長陳列室的營業時間至午夜12時，包括TESLA特斯拉、ZEEKR極氪汽車、BYD比亞迪、XPENG小鵬汽車、BMW寶馬、MG上汽名爵等。

其中XPENG稱全線車型尚餘少量現貨，MG則公布九龍灣及灣仔兩個陳列室通宵營業。

TESLA特斯拉陳列室地址一覽

沙田｜小瀝原源順圍 2 號地下

荃灣｜沙咀道 1 號環貿廣場地下

灣仔｜皇后大道東 202 號 QRE Plaza 地下

啟德｜協調道 2 號 AIRSIDE 地下 G009 號舖

大埔超級城限定體驗｜C 區中庭（晚上10時關門）



BYD比亞迪陳列室延長營業時間至午夜12時。（FB圖片）

BYD比亞迪陳列室地址一覽

比亞迪荃灣4S店｜荃灣海盛路 3 號 TML 廣場地下 F 及G室

比亞迪九龍灣陳列室｜九龍灣宏照道 15 號金聯大廈地舖

比亞迪沙田陳列室｜香港沙田安群街 3 號京瑞廣場一期地下 G51 號舖

比亞迪元朗陳列室｜元朗宏業西街 20 號雄偉工業大廈地下 D 室

比亞迪品牌體驗中心｜香港灣仔告士打道 151 號資本中心地下



XPENG陳列室延長營業時間至午夜12時。（FB圖片）

XPENG小鵬汽車陳列室地址一覽

XPENG香港合和旗艦店｜合和中心地下 G05A 及 G05B舖

XPENG元朗YOHO MIX陳列室｜元點 B003-B005 號舖

XPENG九龍灣 POP-UP Store｜臨樂街南豐商業中心地下 G5



BMW陳列室延長營業時間至午夜12時。（FB圖片）

BMW寶馬陳列室地址一覽

BMW荃灣陳列室 | 荃灣青山公路荃灣段 380 號

BMW灣仔陳列室 | 灣仔堅尼地道 15 號合和商場 17 樓 1702 舖



MG上汽名爵陳列室延長營業時間，其中九龍灣及灣仔陳列室通宵營業。（FB圖片）

MG上汽名爵陳列室地址一覽

MG陳列室｜九龍灣宏光道 1 號億京中心地下 4 號舖

MG陳列室｜灣仔告士打道 128 號祥豐大廈地下 A-C 舖

MG陳列室｜元朗錦田永隆圍 173A - 名門讌客斜對面

MG陳列室｜皇后大道東183號合和中心17樓1704-1705號舖（晚上7時關門）



ZEEKR極氪汽車陳列室延長營業時間至午夜12時。（FB圖片）

ZEEKR極氪汽車陳列室地址一覽

ZEEKR 太古城旗艦陳列室｜太古城太古灣道12號地下

ZEEKR Space 灣仔｜灣仔告士打道39號夏愨大廈地下A舖

ZEEKR Space 九龍灣｜九龍灣臨樂街 19 號南豐商業中心地下 4B 號鋪

ZEEKR Space 元朗｜元朗青山公路屏山段（塘坊村輕鐵站對面）

