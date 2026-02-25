財政預算案｜電動車「一換一」3月底取消　配額價急升炒至5萬元

財政司司長陳茂波周三（25日）發表財政預算案，電動私家車首次登記稅及「一換一」稅務寬免已確認將在3月底屆滿。早前已傳出「一換一」取消時，舊車配額價格近日已升至兩萬元，公布「一換一」取消後配額價格更飛升至5萬元，升了1.5倍。

有立法會議員曾提出電動車稅務寬減不應一刀切，但有政府消息人士稱首次登記稅在2017及2024年已有調低稅務寬減上限，估計市民購買電動車意欲短期或有少許波動，但認為以電動車取代汽油車的大趨勢不變。



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，3月31日結束電動車「一換一」稅務寬免。

舊車配額價格今日升至5萬元。(Facebook群組截圖）

舊車配額價格近日急升。(Facebook群組截圖）

電動私家車「一換一」計劃是指，將舊的燃油私家車換成一輛新電動車，最高可享有172,500元的首次登記稅寬減。

早前已傳出「一換一」取消時，舊車配額價格已由2023年的6,000至10,000元，近日已升至2萬元，今日公布「一換一」不再延長後，配額價格更飛升至5萬元，升了1.5倍。

▼財政預算案．電動車「一換一」稅務寬免▼



估計購買電動車意欲短期或有少許波動

政府消息人士表示，電動車在香港已「非常普及」，由2021年的2.8萬架，升至去年底的14.9萬架，其中私家車佔大多數，滲透率高，市民已了解電動車既環保又「慳錢」。此外，由2021年至今，香港有售的電動私家車款由100款升至360款，稅前價格下跌23%，加上香港充電設施充足，消息人士相信是適當時機取消電動私家車首次登記稅寬免，強調並非為了增加庫房收入。

對於業界稱一旦取消電動私家車「一換一」計劃後，預計展廳需通宵開放讓顧客選購，政府消息人士表示政府無法評估商業市場運作，但估計市民購買電動車意欲短期或有少許波動，「心理上覺得貴咗少少」，但以電動車取代汽油車的大趨勢不變。政府消息人士強調取消首次登記稅寬減安排並非一刀切，而是循序漸進，由政府1994年起豁免電動私家車首次登記稅，至2017年設寬減上限，2024年再次調低上限。