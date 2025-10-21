前男警迫子自瀆案　引爭論性罪行是否須證獲性滿足　案交終院審

前男警要未成年兒子同看色情影片並逼他自瀆，早前被裁定向16歲以下兒童作出猥褻行為等罪成。男警不服提出上訴，指原審官錯誤引導陪審員稱，控方毋須證明他作這些行為是否為了獲得性滿足。上訴庭認為原審官的說法有錯，但認為前男警確從中獲得性滿足，維持其定罪決定並駁回上訴。



控方雖然勝訴，但認為這些涉及兒童的非禮罪旨在保護兒童，認為控方是否需要證明犯案是為了獲得性滿足這論點，認為需更高法院的指引，因而要求上訴至終審法院。上訴庭今(21日)下判辭，認同這法律觀點具重大而廣泛的重要性，向律政司批出上訴終院的證明書。



上訴庭早前雖裁定原審官的指引有誤，但認為能乎合控罪原訴，故裁定被告的上訴失敗。(黃浩謙攝)

案件引發爭議，到底涉及兒童的性罪，是否必須要證性獲性滿足這控罪元素，律政司要求就這論點上訴至終審法院。(資料圖片)

要兒子同看色情片及一同自瀆

被告FSL，被裁定2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪成立，被判囚4年。案情指被告在家要兒子陪他看色情片，他在兒子面前自瀆之餘，亦要兒子與他一起自瀆。兒子拒絕時，他會以藤條作勢會打其子。

律政司指立法目的是要保護兒童

律政司認為，控罪的立法目的是要保護兒童，無論是出於什麼個人動機，被告做出相關行為便屬違法，無須證明他是否為了為性滿足而犯案。

上訴庭同意具廣泛重要性

上訴庭同意，該法律爭議具重大而廣泛的重要性，遂批出證明書。該爭議涉及如何詮釋向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，是否需證明「兒童在場或觀看」，和「獲得性滿足」之間存在聯繫。

認為被告行為是為獲得性滿足

原審法官在引導陪審團時，被告此舉是否為了獲得性滿足，並非控罪元素。然而上訴庭早前裁定，原審官的指引有誤，並認為獲得性滿足是這類案件的控罪元素。上訴庭又指，被告審訊時沒有自辯，原審時缺乏犯案是為性教育、純粹無聊等證供，認為案中唯一合理推論，是被告的行為是為了獲得性滿足，故維持原判。

案件編號：CACC 174/2022