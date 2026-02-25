財政預算案｜停電動車一換一登記稅寬減　市民趕買車非心水色照買

【財政預算案2026／電動車／一換一補貼】新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，會在下月31日屆滿後不再繼續。不少人「趕尾班車」買電動車，不少電動車車行門廳若市。



市民彭先生今日（25日）知悉消息後，特意從尖東趕到紅磡車舖訂車，他稱心儀該車許久，今日首次到車舖看實體車，因政府取消優惠下定決心即場購買，「（稅務優惠下）可以慳幾萬元」；亦有一家三口到車舖購車，他們表示：「𠵱家要有現貨車，即使車輛顏色唔啱（心水），都要即刻買」。



新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，3月31日屆滿後不再繼續。（黃寶瑩攝）

新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，3月31日屆滿後不再繼續。（黃寶瑩攝）

電動車代理商：預計今日可賣350架車

新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減不再延續。紅磡廣汽埃安車輛展銷場內，未到下午4時，已有不少人到場訂車。負責人資深電動車代理商黃毅力表示，截至今日上午，已有40人就電動車落訂，預計今日可賣350架車。

資深電動車代理商黃毅力表示，截至今日上午，已有40人就電動車落訂，預計今日可賣350架車。（黃寶瑩攝）

新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，3月31日屆滿後不再繼續。（黃寶瑩攝）

13萬元購買人生第一架車省6萬 準車主：今日買可節省近幾萬元

在尖東工作的彭先生得悉政府將取消電車優惠，「趕尾班車」到紅磡訂車。他用近13萬港元購買了人生第一架車，若無扣除首次登記稅，該車連稅價值近19萬元。

彭先生表示，因該車價錢相宜，觀望該車已久，但從未下定決心購買，直到今日政府宣布取消優惠，才第一次到車行看車，並即場落訂。他又指，現時稅務優惠下「可以慳近幾萬蚊」，連稅款原價近20萬的車待日後取消稅務優惠後，「或者放出去都有賺。」

黃先生今日帶兒子到場試車，他表示因擔憂政府取消優惠，年廿八（2月15日）已落訂，對於自己在限期前購車感到開心，形容是「英明抉擇」。（黃寶瑩攝）

年廿八買車準車主自讚：英明抉擇

黃先生今日帶兒子到場試車，他表示因擔憂政府取消優惠，年廿八（2月15日）已落訂，對於自己在限期前購車感到開心，「英明抉擇，慳咗五萬幾蚊」。他表示第一次購車就選擇電車因支持環保，其次為「慳錢」，「香港油費數一數二貴」，故不想選油車。他又認為稅務優惠可刺激市民購買電車，取消優惠後電車吸引力或下降，冀政府可延續優惠。

有一家三口同樣捉緊稅務限期尾巴購車，他們本身有一架「油車」，將用一換一計劃購買電動車，便宜7萬元以上。（黃寶瑩攝）

有一家三口同樣捉緊稅務限期尾巴購車，他們本身有一架「油車」，將用一換一計劃購買電動車，便宜7萬元以上。曾太表示，「都預咗政府會取消稅務優惠」，「本身都諗住買電車，model（型號）都睇好咗，今日公布後就下決心，急住過嚟買」。她稱要在限期前拎車，需購買現貨車，「即使車輛顏色唔岩（心水），都要即刻買」。