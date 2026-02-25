財政預算案｜電動車稅務寬減完　汽車首次登記稅收來年料大增40億

【財政預算案2026／一換一／tesla／byd】財政司司長陳茂波周三（25日）發表財政預算案，電動私家車首次登記稅及「一換一」稅務寬免確認將在3月底屆滿，消息人士強調，此舉並非為了增加庫房收入。惟翻查政府財政總目，政府預計2026/27年度車輛稅收入，將由2025/26年度的48.9億元，大增八成至88.8億元，原因正正與電動車稅務寬免完結有關。



據政府財政總目車輛稅欄目，2026/27年度全部車種的車輛首次登記稅預計收入為88.8億元。

據政府財政總目車輛稅欄目，2025/26年度私家車、電單車、的士、巴士等汽車的首次登記稅收入為48.9億元，較原來預算增加6,900萬元，佔政府收入總額的0.8%。

政府預計，2026/27年度登記稅收入將升39.9億元至88.8億元，即一年內大增超過八成。政府解釋，主要是由於電動私家車的稅務寬減安排於2026年3月31日屆滿。

估計購買電動車意欲短期或有少許波動

政府消息人士表示，電動車在香港已「非常普及」，由2021年的2.8萬架，升至去年底的14.9萬架，其中私家車佔大多數，滲透率高，市民已了解電動車既環保又「慳錢」。此外，由2021年至今，香港有售的電動私家車款由100款升至360款，稅前價格下跌23%，加上香港充電設施充足，消息人士相信是適當時機取消電動私家車首次登記稅寬免，強調並非為了增加庫房收入。

對於業界稱一旦取消電動私家車「一換一」計劃後，預計展廳需通宵開放讓顧客選購，政府消息人士表示，政府無法評估商業市場運作，但估計市民購買電動車意欲短期或有少許波動，「心理上覺得貴咗少少」，但以電動車取代汽油車的大趨勢不變。政府消息人士強調，取消首次登記稅寬減安排並非「一刀切」，而是循序漸進，由政府1994年起豁免電動私家車首次登記稅，至2017年設寬減上限，2024年再次調低上限。