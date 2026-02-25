財政預算案2026｜全文2.8萬字　派糖微加甜　電動車一換一不延續

【財政預算案2026/財政預算案2026直播/預算案直播/財政預算案懶人包/派糖懶人包/派糖懶人包/公務員加薪/電動車一換一】財政司司長陳茂波將於今日（25日）宣讀新一份財政預算案，一年來股市暢旺，帶動股票印花稅收入超出預期至有千億元。



以下為財政預算案2026，全文有28,151字。



+ 33

預算案演辭

主席、各位議員、各位市民：

我謹動議二讀《二零二六年撥款條例草案》。

引言

2. 今天是大年初九，市面上仍洋溢着農曆新年的喜慶氣氛。熙來攘往的年宵花市、充滿動感的花車匯演、璀燦奪目的維港煙花，正好帶出丙午駿馬的活力與朝氣。

3. 過去一年，經濟和資本市場向好令稅收增加，加上強化版財政整合計劃漸見成果，本港的公共財政狀況改善較預期快。今年度的經營帳目恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，亦提早恢復平衡，讓我們在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。

4. 今年是「十五五」開局之年，國家穩定的高質量發展是我們最大的底氣，國家持續高水平雙向開放，加上科技突破與創新，為香港帶來新機遇。我們要以創新思維對接好「十五五」規劃，因地制宜培育新質生產力，並以內聯外通、人才匯聚的優勢助力企業開拓新市場。我們預期今年香港經濟勢頭持續良好。

5. 這份預算案的主題是：創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民。我會在接下來的章節扼要說明。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 16

二零二五年經濟回顧

6. 環球政經環境複雜多變，美國去年初發動關稅戰，全球貿易磨擦急劇升溫。隨着美國與多個經濟體達成初步貿易協議，並與中國在重要經貿議題取得共識，貿易緊張局勢有所緩和，全球經濟得以繼續擴張。

7. 科技變革及人工智能(AI)發展迅速，帶動新一輪投資熱潮和產品需求；亞洲尤其是中國，是推動環球經濟增長的重要引擎；加上美國自去年九月重啟減息，支持投資與資本市場表現。國際貨幣基金組織估計二零二五年全球經濟增長百分之三點三，與二零二四年增幅相若。

8. 去年香港經濟蓬勃，對外貿易強勁，私人消費回升，固定投資增長提速，全年整體經濟增幅為百分之三點五，連續三年上升。

9. 受惠於電子相關產品需求強勁，香港整體貨物出口實質增長一成二，其中往內地和東盟的升幅尤其可觀。

10. 服務輸出上升百分之六點三。訪港旅客顯著上升一成二，跨境金融服務及運輸量持續增長。

11. 內部需求方面，私人消費開支去年第二季扭轉跌勢，全年回升百分之一點七。隨着經濟持續擴張和住宅物業市場回暖，整體投資開支增長加快至百分之四點三。

12. 勞工市場下半年漸趨平穩。第四季經季節性調整的失業率為百分之三點八。就業收入持續增長，第四季全職僱員每月就業收入中位數按年上升百分之四點二。

13. 通脹保持輕微。撇除政府一次性措施，去年基本通脹率為百分之一點一。

14. 股票市場表現亮麗，恒生指數全年上升百分之二十八，平均每日成交額增加九成至近二千五百億元，創下歷史新高。新股上市集資額較二零二四年增加兩倍多至超過二千八百億元，高踞全球第一。

15. 住宅物業價量齊升，交投自去年三月起持續活躍，全年成交量上升至近六萬三千宗，是四年新高。樓價全年上升百分之三點三，結束前三年跌勢；租金亦上升百分之四點三。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。

▼財政預算案．重點▼



+ 24

二零二六年經濟前瞻與中期展望

16. 踏入二零二六年，全球貿易緊張局勢略為緩和，主要經濟體的經濟活動維持擴張。內地經濟將為全球經濟增長帶來最大貢獻，是帶動區域以至環球經濟的關鍵力量。國家的穩定發展將繼續是香港堅實的後盾。

17. 國家今年將實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需，紮實推動高質量發展，保持經濟合理增長，為「十五五」時期奠定良好開局，亦為香港經濟增長創造有利條件。

18. AI等新科技的投資繼續帶動相關產品需求，支持亞洲貿易活動進一步擴張。市場普遍預期美國息口會再下調，有助提振投資信心。國際貨幣基金組織預測今年環球經濟溫和增長。

19. 受惠這些因素，香港貨物出口預料會保持可觀增長；服務輸出亦因訪港旅客數目及金融服務需求上升而繼續增加。

20. 內需有望穩步增長。勞工市場平穩及市民收入上升，將推動私人消費；營商氣氛改善，以及減息預期，均利好資產市場及投資活動。

21. 然而，國際大環境錯綜複雜。主要先進經濟體反覆的經貿政策，繼續為全球貿易帶來不確定性。倘若美國減息步伐較預期慢，現時環球金融市場的樂觀情緒或會受影響。

22. 綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，我們預測今年香港經濟增長百分之二點五至三點五。

23. 物價方面，外圍價格壓力可控。隨着本地經濟持續擴張，今年通脹預計略高於去年。我們預測今年基本通脹率和整體通脹率分別為百分之一點七和百分之一點八。

24. 中期而言，部分主要經濟體的保護主義持續，環球經濟繼續碎片化。然而，「全球南方」崛起，世界貿易與投資版圖重塑將為香港帶來更多新市場和增長點。

25. 在「十五五」開局之年，香港將主動對接「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局，並繼續積極參與粵港澳大灣區（大灣區）建設。

26. 本屆政府致力擴充經濟容量和提升競爭力，加快發展北部都會區（北都），以人才和創科驅動增長，因地制宜發展新質生產力，推動經濟高質量發展。

27. 我們預測香港經濟在二零二七年至二零三零年間，平均每年實質增長百分之三，基本通脹率為平均每年百分之二。

延續好勢頭 提速拼經濟

28. 香港經濟連續三年增長，整體氣氛穩中向好，盛事活動吸引旅客訪港，國際會議匯聚各地政商領袖，促進更深入的交流協作：

（一） 資產市場更趨暢旺：股市持續向好，總市值升至五十萬億元，新股上市活躍；住宅樓市氣氛轉好；銀行總存款額去年底超過十九萬億元，按年上升百分之十二，資金繼續流入；資產管理業亦向好，在香港註冊成立的基金資金淨流入三千五百七十億元。香港在《全球金融中心指數》穩居全球第三、亞太第一；亦有望在一、兩年內成為全球最大的跨境財富管理中心；

（二） 企業人才加速匯聚 ：引進重點企業辦公室（引進辦）已吸引逾一百間重點企業落戶，其中五十一間已上市，七十六間在港設立全球或地區總部，將帶來約六百億元投資，創造約二萬二千個職位。投資推廣署去年協助五百六十間企業在港開設或擴展業務，亦將帶來近七百億元投資，以及創造超過一萬個職位。海內外企業駐港公司及初創企業數目均增加百分之十一，同創新高。吸引人才方面，「高端人才通行證計劃」（「高才通計劃」）已吸引逾十萬全球精英來港。我們將繼續積極招商引資、吸引人才，為香港經濟注入新動力；

（三） 國際聯繫持續增強：國際調解院在港成立，進一步鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位。國際會議和展覽方面，一帶一路高峰論壇、亞洲金融論壇、金融科技周、香港海運週、香港國際創科展等活動，各吸引數以千計的國際政商及行業領袖參與。今年，我們會繼續深化國際聯繫，包括首次承辦亞太區經濟合作組織財政部長會議；

（四） 盛事匯萃旅客攀升：去年訪港旅客近五千萬人次，比前年增加百分之十二，其中非內地旅客增加百分之十五。盛事雲集，去年與廣東及澳門共同承辦全國運動會和全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會，提升了香港舉辦大型體育賽事的能力，以及與大灣區城市的深度融合和協作。啟德體育園開幕未滿一年，主場館門票銷量已達亞洲第一、全球第三，總收入亦為亞洲之冠。未來一年，文化及體育盛事將接踵而來，展現香港的獨特魅力；以及

（五） 提速推進北都發展：北都是香港未來發展的新引擎，將為香港注入新經濟動力，助力香港「南金融、北創科」的新產業佈局。我們正提速推進北都發展，包括採用「片區」模式批地和加快引入企業及產業；成立兩間專屬公司，分別聚焦新田科技城及洪水橋產業園；預計在年中提交北都專屬法例的條例草案。

主動對接「十五五」規劃

29. 「十五五」規劃建議為國家未來五年發展提出了總體思路、戰略目標及重大舉措，是引領全面實踐中國式現代化的戰略藍圖。

30. 規劃建議明確支持香港更好融入和服務國家發展大局，鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位，並建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地。香港可在多個重點領域發揮作用：

（一） 貢獻國家現代化産業體系建設、加快高水平科技自立自強：香港的基礎科研實力雄厚，在AI、生命健康科技、金融科技，以及新材料和新能源等領域具備獨特優勢。同時，作為國際金融中心，香港會推進「金融+」，善用金融更好服務實體經濟與優勢產業，並加快推進金融與創科相互賦能，以香港所長服務國家所需；

（二） 積極參與國家 擴大高水平對外開放：在「一國兩制」下，香港獨特的制度優勢，加上高效的航空、航運和物流服務，能促進雙向貿易與投資，為企業的「引進來、走出去」擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色；以及

（三） 匯聚國際 高端人才：香港的世界級大學及國際化環境，有利吸引及匯聚各重點領域的頂尖人才來港，包括國際科研領軍人物。同時，我們會繼續投入資源培育本地人才，配合國家推進「教育─科技─人才」一體化發展。

31. 行政長官將率領跨局跨部門專班，帶領香港主動對接「十五五」規劃，並首次制訂香港的五年規劃。我們會更積極融入和服務國家發展大局，以有為政府結合高效市場，推動經濟朝高質量、高增值、多元化的方向前行。

國際創新科技中心

32. 科技變革正重塑全球經濟，引發新消費需求和投資，同時促使產業跨界融合，科技創新正深度推動產業創新。

33. 香港在創新科研與商業轉化有着國際化、科研實力、金融支撐和高端人才匯聚等優勢，我們正加強算力、土地及資本等配套，結合大灣區城市完備的高端製造，提升我們作為全球原始創新策源地的影響力。

▼財政預算案．基層市民看直播▼



+ 6

人工智能+

34. 我們正提速推動AI產業化，並促進AI與各產業的深度融合，同時亦鼓勵AI的廣泛應用，達致全民使用、全民善用。

AI+與產業發展策略委員會

35. 鑑於AI應用正迅速推動產業革新，新技術、新產業和新產品急速冒起，我會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

AI賦能產業

36. 在基礎研發層面，InnoHK創新香港研發平台(InnoHK)目前已累計資助十六間聚焦AI與機械人的實驗室，當中的科研焦點包括以AI驅動的機械人技術，可以廣泛應用於醫療、物流、智能製造、建造等行業。

37. 政府推出的三十億元「人工智能資助計劃」，已批出近三十個涉及大語言模型、新材料、生物醫學等領域的科研項目，強化本地AI的研究及應用。

38. 我們正積極對接國家「人工智能+」行動，以應用場景驅動「AI產業化、產業AI化」。香港人工智能研發院將於下半年投入運作，支持AI項目研發及成果轉化，並會就AI發展的治理框架及規管制度等提供意見。

39. 香港金融管理局（金管局）與數碼港剛開展第二期沙盒測試，重點探索 「以AI對抗AI」，推動銀行業更安全及負責任地應用AI。

算力基建

40. 目前本港整體算力已達每秒五千千萬億次浮點運算次數，是支持AI發展的重要基礎。

41. 沙嶺數據園區將進一步提升整體算力規模，項目可提供二十五萬平方米樓面面積，招標結果將於短期內公布。園區將為應用AI所需的數據和算力等提供重要支撐。

全民AI培訓

42. AI為社會及就業市場帶來新機遇，關鍵是在社會各層面普及對AI的認知和應用。

43. 我們將邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，以提升學生、青年及公眾對AI的認知和運用技能，以及負責任地使用AI。我們將為此撥款五千萬元。

44. 自二零二五／二六起的三個學年，各資助大學將新增共二十七個與STEAM相關的學士學位課程，包括AI、創意產業、數據科學等。自資專上院校方面，由二零二七／二八學年起，AI相關課程將優先列入「指定專業／界別課程資助計劃」。職業訓練局（職訓局）高級文憑課程的必修資訊科技單元亦會涵蓋AI的應用。

45. 僱員再培訓局（再培訓局）將升格為「技能提升局」，並會提供包括AI應用的各類「技能為本」培訓，提升本地勞動人口的競爭力。

46. 「優質教育基金」已預留二十億元推進中小學數字教育，以開展校本AI教育項目，並資助學生參加相關活動。另外，我們亦為教師提供AI培訓。

數據運用

47. 為進一步強化政府內部數據的運用，我們會增撥資源，讓統計處為其他部門提供更多數據科學諮詢及分析，以辨識業務痛點及建議解決方案。

48. 統計處下月將推出全新的網上數據互動服務平台，整合不同類型的統計資料，便利企業和市民進行跨主題分析，並預計第三季加入自然語言查詢功能。

AI賦能公共服務

49. 多個部門正積極利用AI及相關科技，推動數智化，以提升公共服務水平，例如：

（一） 交通管理：運輸署將研究建立結合大數據分析和AI的交通管理平台，更全面掌握交通實況及提升管理效率；

（二） 就業服務：勞工處會運用AI優化就業配對，為求職人士及僱主提供更好服務；

（三） 水浸預警：渠務署將提升智慧水浸預測及預警系統，亦通過AI大型視覺語言模型，分析道路影像，加快緊急應變速度；以及

（四） 山泥傾瀉風險評估：土木工程拓展署年內將全面整合本港降雨數據、山泥傾瀉記錄及人造斜坡資料，實時進行動態風險評估，以優化預警機制。

50. 政府已成立AI效能提升組，統籌和推動部門應用AI，重組工作流程及提升效率。我們會撥款一億元，引入業界的領先技術，加速政府數智化轉型。

51. 公務員學院會聯同數字政策辦公室為公務員提供以AI為主題的培訓，讓公務員更好掌握相關知識。

生命健康

生命健康科技

52. 我們正積極推進生命健康科技的上中下游協同發展：上游研發方面，我們會以「1+3」的模式推進，即河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）的生命健康研發總院，加上三所由大學籌建的分院。此外，InnoHK亦有多所研發中心；中游成果轉化方面，「產學研 1 + 計劃」已支持十五個項目；下游產業方面，三大創科園區已匯聚近五百間相關企業和機構，生態蓬勃。

國際醫療創新樞紐

生物醫藥技術研發轉化

53. 河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已與深圳園區建立協作平台，提供一站式臨床試驗支援、匯聚科研人員、整合數據庫，推動生物醫藥及疫苗研發。

54. 「國際臨床試驗學院」將於明年成立，貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

跨境醫療協作

55. 政府去年底成立真實世界研究及應用中心，支援醫藥企業，並加快創新藥械打進內地及國際市場，為國家藥品監管科學體系作出貢獻。

中醫藥發展

56. 《中醫藥發展藍圖》勾劃香港中醫藥發展願景，推動中醫藥全方位、高質量及高水平發展。我們將向「中醫藥發展基金」注資五億元，就策略性主題進行研究、培訓及國際推廣。

57. 新落成的香港中醫醫院及政府中藥檢測中心大樓已投入服務，有助推動中醫藥服務發展、科研創新及標準制訂，向國際展示中醫藥的優勢。

新型工業發展

58. 我們積極引導本地生產商轉向智能製造，技術包括物聯網、實時數據、應用數據分析、先進人機界面，以及機械人技術等。「新型工業化資助計劃」已支持超過一百二十條新智能生產線，帶動超過十億元私人投資。此外，「新型工業加速計劃」鼓勵企業在港設立高端智能生產設施，至今已支持四個項目，涉及總投資約二十五億元，當中超過七成為私人投資。

59. 政府將於年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持對本港新型工業發展有貢獻的高增長企業，為香港培育新興和未來產業企業。

60. 政府致力落實與國家工業和信息化部簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，促進產業合作。我們會預留約二億二千萬元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。

61. 香港微電子研發院的第三代半導體芯片技術研發與試產的中試線，年內將投入運作，可促進本地芯片研發和產業升級。此外，「新型工業加速計劃」已支持兩間發展半導體芯片技術及設備的企業，總投資超過十五億元。

62. 我們正就香港新型工業中長期發展進行研究，包括新興和未來產業，目標是加速推進香港新型工業化，發展新質生產力，融入國家新型工業化整體佈局，為經濟注入新動能。

結合市場力量 加速創科發展

63. 我們會通過河套香港園區和新田科技城等重點建設，推動科技創新與產業創新深度融合。

公私協作

64. 要實現北都成為國際創科新城的願景，其中一個關鍵在於釋放區內未充分開發的私人土地潛力，將其轉化為產業空間與配套設施，從而為實體經濟和產業加速發展提供堅實支撐。

65. 我們正研究進一步推動在北都持有土地的發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案。我們期望通過三方合作，引導相關的土地和企業資源對接香港重點發展產業方向，讓商界更深度參與香港經濟的創科轉型，合力加速北都發展。

河套香港園區

66. 河套香港園區第一期首批落成的兩座大樓已有超過六十間企業落戶，出租率約八成。第二期規劃亦已完成，兩期將合共提供二百萬平方米的樓面。

67. 我們會向立法會申請注資一百億元予園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。

68. 我們正爭取在深港兩個園區實現人員、物資、資金及數據的便捷流動，並與內地研究制訂科研數據及生物樣本「過河」的具體實施方案，例如以「白名單」、「綠色通道」等機制簡化進出手續和審批程序。

新田科技城

69. 新田科技城是河套的延伸，與河套香港園區形成上中下游協同發展，構建完整的產業生態圈。河套聚焦上中游的研發、轉化、中試等，而新田科技城較大規模的土地則為研發成果轉化提供原型、中試和量產空間。我們今年將成立專屬公司推動開發，並向立法會申請注資一百億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。

培育與壯大新興產業

低空經濟

70. 低空經濟是推動城市智能化、區域融合發展的新動能。政府已完成首階段修例，並將完善民航法例與監管框架，為低空經濟長遠標準化發展奠定基礎，並構建具競爭力的生態圈。

71. 首批「監管沙盒」的三十二個項目已在指定航線進行測試。部分無人機應用場景，例如大廈管理及巡查，已進入實際運作。

72. 我們上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目。

航空航天

73. 「十五五」規劃建議提出加快建設航天強國，國家航天局亦提出推動商業航天企業有序出海。香港可協助內地航天產業與全球市場對接，並提供科研、融資、風險管理及法律等專業服務。引進辦將牽頭物色合適的航天企業來港發展。

74. 我們已要求香港交易及結算所有限公司（港交所）檢視相關上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市。

75. 政府在InnoHK下成立香港太空機械人與能源中心，參與國家嫦娥八號任務。該中心研發的多功能月面作業機械人，已進入航天器初樣測試階段，這技術可望拓展至地面應用。「創新及科技基金」亦提供逾一億元，支持大學六個研發項目。此外，基金支持的香港中文大學「港中大一號」衞星，已成功發射並進入預定軌道。

76. 低軌衞星可支持高端產業發展，我們會積極擴展通訊基建，簡化牌照制度，推動未來6G 應用。

自動駕駛

77. 政府在保障道路安全的前提下，正加速自動駕駛無人化、規模化發展，達致商業營運，並推動業界以香港平台開拓海外市場。「航天走廊」自動駕駛運輸系統預計年內啟用，是首個在港商業營運的項目。

新材料

78. 新材料研發在港已進入商業化階段，並具國際發展潛力，兩間本地初創企業將於年中在屯門環保園設立生產線，利用回收物料，分別升級再造成無電製冷和創冷產品的核心原料，以及聲學超材料產品。

79. 此外，政府正提速建設第三個InnoHK，聚焦新材料及先進製造、能源及可持續發展，旗下的研發中心將於上半年起陸續成立。

RISC-V

80. RISC-V是新一代芯片底層技術，其開源的特性打破了傳統技術封閉的限制，正推動更多元化的創新探索，引領全球芯片設計與應用的變革。

81. 香港投資管理有限公司（港投公司）通過戰略投資及與領先企業合作，積極推動RISC-V技術研發及產業落地，包括與這些企業聯合成立香港RISC-V聯盟，匯聚產業、學術與投資界在大灣區進行跨界別合作及國際協作。

具身智能

82. AI發展從大語言模型邁向與物理世界互動的具身智能，不同載體（例如機械人）的技術與應用創新將不斷變革，為生產工序、商業運作，以至生活模式帶來根本轉變。

83. 現時各科技園區及港投公司亦支持具身智能的初創科企。政府將積極推動具身智能生態圈建設及產品應用。

量子科技

84. 量子科技可大幅提升運算能力、通訊安全與感測精準度，這些技術突破將締造更多嶄新的應用。大專院校正通過InnoHK等不同平台進行多項研究，包括開發AI量子模擬平台、推進AI與量子運算結合等。香港亦成立了兩間與量子科技相關的全國重點實驗室。政府會積極推進這方面的基礎研究與產業應用。

創科產業引導基金

85. 政府推出一百億元「創科產業引導基金」，引領市場資本投資生命健康科技、AI與機械人、未來產業等策略性新興領域。我們正甄選基金經理，以期基金年內開始運作。

深化產學研協作

86. 政府的一百億元「產學研1 + 計劃」以配對形式資助大學研發團隊將科研成果轉化和商品化，已批出四十九個項目，涵蓋健康及醫藥科學、新材料及新能源、AI、先進製造等領域。有關商品將陸續推出市場。

檢視研發開支的稅務安排

87. 香港與大灣區緊密的經濟融合，為跨境科研合作、技術轉移及新興和未來產業發展帶來機遇。政府將檢視並優化研發開支的稅務安排。

耐心資本

港投公司

88. 成立港投公司既為財政儲備爭取中長期投資回報，亦可牽引更多前沿科企及耐心資本匯聚香港，促進「政、產、學、研、投」跨界別深度合作，加速構建香港創新科技生態圈和重點策略產業鏈的發展，提升競爭力和促進經濟多元發展。

89. 港投公司全面營運至今，累計投資超過一百九十個項目，主要包括硬科技、生命科技、新能源及綠色科技等範疇，其中十間企業已在港上市，另有超過二十間正籌備今年上市。港投公司每一元的投資成功帶動超過八元的長期資本跟投，高效匯聚國際市場的耐心資本力量，合力推動前沿科技加速發展和應用創新。考慮到港投公司六百二十億元的起始資金已大致分配，我們會適時注資，進一步推動創科發展和產業羣聚。

國際金融中心

90. 全球政經格局深刻變化，外圍環境複雜多變，但本港金融市場表現亮麗，金融體系保持穩健。我們將繼續積極鞏固現有優勢、拓展新興領域，並強化市場體系和風險管控，深化大灣區金融合作，全面提升香港國際金融中心的功能，貢獻國家「加快建設金融強國」的戰略目標。我們並會藉着金融優勢推動「金融+」，賦能產業發展。

鞏固現有優勢

推進人民幣國際化

91. 「十五五」規劃建議提出推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。香港會發揮獨特優勢，積極配合國家發展策略，具體措施包括：

（一） 人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至二千億元人民幣，有助推動金融機構便利企業和客戶在貿易及跨境業務等更廣泛使用人民幣；

（二） 推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，減低交易成本；

（三） 定期發行不同年期的人民幣債券，以豐富離岸人民幣市場產品和完善離岸人民幣債券收益率曲線；

（四） 聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建，研究強化短中期利率市場價格發現功能的具體措施；以及

（五） 吸引高質量發行人增加在香港發行人民幣債券，開拓新興市場，促使更多跨境人民幣交易在港進行。

92. 為豐富互聯互通，我們會積極與內地研究加快落實在港推出國債期貨、將房地產投資信託基金（房託基金）納入互聯互通、將人民幣交易櫃台納入港股通，以及探索持續優化債券通。

證券市場

93. 港交所二零二四年九月實施「打風不停市」安排以來，有七個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並帶來約二十五億元印花稅收入。

94. 為持續優化證券市場，吸引發行人和提升市場效率，港交所將推進以下工作：

（一） 在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場；

（二） 在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；以及

（三） 改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）和業界在年内推出無紙證券市場制度。

95. 我們亦會推進下一階段改革，包括優化上市公司持續規管架構；為海外公司來港第二上市提供具體指引；納入更多海外市場為認可交易所；以及繼續與市場探討為退市或需特殊處理股份提供場外交易平台。

債券市場

96. 證監會和金管局正積極落實去年公布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，包括促進一級市場發行、提升二級市場流動性及擴展離岸人民幣業務，而債券電子交易平台亦將在下半年推出，進一步鞏固香港作為全球固定收益及貨幣中心的地位。

97. 為推動債券市場創新，政府去年第四季第三度發行代幣化債券，總額達一百億元，規模為當時全球之冠，並引入代幣化央行貨幣交收選項，為未來融入其他形式的數碼貨幣奠定基礎。我們將繼續定期發行代幣化債券，金管局亦會通過「數碼債券資助計劃」鼓勵更多數碼債券在港發行。

資產及財富管理中心

98. 在港設立的單一家族辦公室現已超過三千三百間。為進一步吸引家族辦公室和基金落戶香港，我們會優化稅制，包括擴闊「基金」定義以涵蓋特定的單一投資者基金，將數字資產、貴金屬及特定大宗商品等列為可獲稅務寬減的合資格投資。我們將於上半年提交條例修訂草案，計劃在二零二五／二六課稅年度起生效。

99. 政府及證監會會繼續推動房託基金市場發展，除了爭取盡快落實將房託基金納入互聯互通外，我們將於年內提交條例修訂草案，便利房託基金進行私有化或重組。此外，我們將為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅，預計明年上半年提交條例修訂草案。

100. 港交所的綜合基金平台將於年內擴展功能至涵蓋支付和結算等基金銷售流程，以提升市場效率和降低交易成本。

拓展新興領域

企業財資中心

101. 我們銳意提升香港作為企業財資中心主要基地的功能，全面增強「引進來、走出去」平台的吸引力。就此，我們會在年中公布一系列優化措施，包括為企業的財資中心及其關聯公司提供額外稅務優惠和彈性、增設預審機制等。

吸引企業遷冊來港

102. 隨着公司遷冊制度去年生效，公司註冊處至今已批准二十二宗個案，並正處理約二十宗申請。我們會加強對外宣傳，吸引更多企業落戶香港。

便利企業管理資產

103. 為優化營商環境及方便企業進行內部重組，我們建議放寬集團內部資產轉讓的印花稅寬免準則，以擴大合資格的關聯法人團體範圍。我們將於年內提交條例修訂草案，有關建議適用於即日起簽訂的文書。

發展金融科技和金融基建

數字資產發展

104. 政府發表了第二份數字資產政策宣言，通過建立整全的監管框架，將香港發展為全球數字資產創新中心。我們年內會提交條例草案，就數字資產交易及託管等服務提供者訂立發牌制度。

105. 香港已實施法幣穩定幣發行人發牌制度，將在下月發出首批牌照。政府及金融監管機構會繼續促進持牌發行人在合規和風險可控的情況下，探索更多應用場景。

106. 證監會亦將在充分保障投資者的前提下，進一步促進香港數字資產市場的流動性，為專業投資者提供更多產品和服務，並會建立加速器以加快推動市場創新。

107. 為配合債券市場應用代幣化技術，政府將提供指引，釐清債權證持有人登記冊可用分布式分類帳備存，並探討以電子形式簽署發行文件，以及推動不記名債券電子化。

加密資產申報框架

108. 我們將修訂《稅務條例》，在未來兩年分別實施經濟合作及發展組織（經合組織）的加密資產申報框架及新修訂的共同匯報標準，配合國際間加強稅務透明度及打擊跨境逃稅的工作。我們會在上半年提交條例修訂草案。

Ensemble項目

109. 金管局去年十一月啟動Ensemble項目的試行階段(EnsembleTX)，讓業界參與者在可控環境試用代幣化存款與數字資產進行真實交易；並將持續優化系統，支持全天候結算及落實本地標準，以加強香港與其他市場的互通性。

商業數據通

110. 金管局的商業數據通去年推出Cargox項目，旨在善用貨運物流和貿易數據，優化貿易融資的數碼生態圈。政府正積極跟進Cargox專家小組的建議，推動香港成為全球領先的貿易融資中心和供應鏈樞紐。

建立國際黃金交易市場

111. 繼年初與上海黃金交易所簽訂合作協議，並建立香港黃金中央清算系統，我們將：

（一） 研究為在港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠；

（二） 協助業界成立行業協會，匯聚資源、加強推廣，並拓展與海內外業界的聯繫；以及

（三） 協助業界了解黃金市場最新發展和掌握相關技能，並建立培訓架構。

強化市場體系和風險管控

強化市場體系

一站式多元資產交易後證券基礎設施

112. 金管局旗下的迅清結算和港交所已開展研究，建立一站式多元資產交易後證券基礎設施，涵蓋內地與香港的股票及債券，以促進跨產品及跨地域的抵押品互通，有助提升市場流動性及參與者的風險管理。

中央結算系統(CMU)國際互聯互通

113. 為便利投資者通過CMU持有證券，進行全球資產配置，迅清結算正積極聯通多個地區的中央證券託管平台，阿拉伯聯合酋長國中央銀行已成爲CMU會員。CMU亦將啟動與瑞士SIX的聯網，並首次推出股票交易後服務，讓投資者能更高效地管理多元化資產組合。

數字資產平台

114. 為推動金融科技應用及提升資產管理市場效率，迅清結算年內會建立數字資產平台，支持數字債券的發行和交收，並逐步擴展至其他數字資產，以及連接區内其他代幣化平台，鞏固香港在數字資產方面的領先地位。

非傳統風險管理

115. 我們致力發展非傳統風險管理業務，已將「保險相連證券資助先導計劃」延長至二零二八年。此外，保險業監管局（保監局）積極向海內外市場加強推廣，去年再吸引了兩間專屬自保保險公司在港成立。

普惠金融

116. 強制性公積金計劃管理局（積金局）正逐步推行強積金「全自由行」。今年落實的首階段方案將涵蓋二零二五年五月一日或之後入職的僱員；我們明年上半年會提交條例修訂草案，以擴展至上述日期前入職的僱員。

優化監管制度

117. 積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序，以保障僱員權益，並為受託人及相關服務供應商在投資強積金方面增加彈性。積金局今年諮詢持份者後，政府會提交條例修訂草案。

118. 保監局將優化保險公司風險為本的資本制度，調整一般保險業務的風險參數和就基建設施投資降低資本要求。我們會要求業界採用標準化的清單，披露資本充足性及風險狀況，令公眾更容易理解其管治、財務及風險管理情況。

119. 就加強規管放債人，政府將於下月發表諮詢結果及具體措施，以處理過度借貸問題及更好保障市民。

加強國際金融合作

120. 亞洲基礎設施投資銀行去年底宣布計劃在港設立辦事處，政府正積極配合及提供所需支持。

121. 我們今年將首次承辦亞太區經濟合作組織財政部長會議，並會繼續舉辦各項金融盛事，包括國際金融領袖投資峰會、裕澤香江高峰論壇，以及香港金融科技周聯乘StartmeupHK創業節的活動。亞洲金融論壇明年將邁進二十周年，我們會加強金融賦能產業發展（「金融+」）的內容。

提升優勢產業

122. 「十五五」規劃建議除了進一步明確香港的戰略地位，也支持我們鞏固提升傳統優勢產業。

國際貿易中心

123. 面對複雜多變的地緣政經格局，我們將通過一系列政策措施，全方位鞏固和提升香港國際貿易中心地位。

擴闊商貿網絡

124. 香港會加強發揮共建「一帶一路」關鍵節點角色，聯同業界深耕東盟、中東市場，探索中亞、南亞及北非市場潛力。同時，我們會締結更多自貿協定和投資協定。我們已分別與卡塔爾、孟加拉國和秘魯完成投資協定談判，並正與沙特阿拉伯和埃及探討新投資協定。

125. 香港共簽訂五十五份全面性避免雙重課稅協定，包括去年與約旦、馬爾代夫、挪威和盧旺達的協定。我們會持續拓展協定網絡。

126. 我們會繼續主動聯繫「一帶一路」地區的主管單位，為香港企業和專業服務爭取更多項目配對機會，鼓勵及協助外地機構來港路演。我們會組織外訪和項目對接活動，推廣香港專業服務。

招商引資

127. 為進一步吸引企業落戶香港，去年《施政報告》提出制訂促進產業和投資的優惠政策包。

128. 我們已就此制訂初步框架，會考慮企業的所屬行業和技術水平、為香港帶來的經濟貢獻和就業機會等。政策工具包括批地安排、財政資助或稅務減免，優惠稅率為半稅或百分之五，我們將於年內提交條例修訂草案。

129. 稅務政策是經濟競爭力的重要一環，近年國際稅務環境不斷改變。我會成立並主持「稅務政策諮詢委員會」，廣納工商專業界別人士的意見，使香港的稅務政策更好支持經濟發展。

幫助內地企業走出去

130. 隨着國家推進高水平雙向開放，內地企業更積極開拓海外市場。政府的內地企業出海專班會舉辦推廣活動，吸引內地企業以香港為基地出海。我們亦會設立跨界別專業服務平台，集合法律、會計、財務、檢測和認證、市場推廣等香港專業服務提供者，支持出海企業。

支持本地企業

131. 網購普及和消費模式改變，對部分行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。

132. 「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）一直深受企業歡迎。政府會向基金注資二億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗十五萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。

133. 香港出口信用保險局於年內推出先導計劃，為與較高風險買家進行出口交易的中小企提供保障。

134. 政府繼續通過「中小企融資擔保計劃」為企業提供信貸擔保。我們已把八成擔保產品的申請期延長至二零二八年三月底，同時將「還息不還本」安排的申請期延長至今年十一月中，計劃下的總信貸保證承擔額將增加二百億元。

135. 香港食品的優質信譽，有利業界進一步拓展內地以至國際市場。我們會繼續爭取讓更多種類的港產食品受惠於內地市場准入及便利通關安排，食物安全中心將豁免所有與檢測相關證書的收費兩年。此外，我們年中會為優質本地漁農產品推出統一新品牌，配合認證、檢測和溯源機制。

會議展覽業

136. 為推動展覽業進一步發展和國際會展之都的品牌建設，政府會預留一億元，試行與相關機構合作，聚焦吸引具備嶄新元素的大型國際展覽來港，把香港打造成展示內地及海外品牌的首選平台，並吸引高消費商務旅客和帶動高增值經濟活動。

國際航空樞紐

137. 香港國際機場是全球最繁忙的貨運機場，去年貨運量突破五百萬公噸。客運量達六千一百萬人次，按年上升近一成半。我們會與具發展潛力的地區，如中東、中亞、非洲及南美洲等，爭取訂立新民航協議及擴展航權，進一步提升香港作為國際航空樞紐的競爭力。

138. 香港國際機場擴建後的二號客運大樓離境設施將於五月啟用，顯著提升機場的整體運力。

機場城市

139. 機場管理局（機管局）積極為建設世界級地標機場城市「SKYTOPIA」招商引資，相關發展項目包括亞洲國際博覽館二期、藝術品倉儲、遊艇港灣等。

飛機部件處理及交易中心

140. 機管局正落實與一家海外領先的航空服務公司在港提供飛機拆解、部件回收等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。

運輸物流合作

與大灣區機場協作

141. 經珠海到香港乘搭飛機的直通客運服務開通以來，已服務超過十萬人次。機管局將加強宣傳，並完善兩地接駁，吸引更多旅客使用香港國際機場。

海空聯運

142. 機管局與東莞合作的海空聯運已有二十七間航空公司和一百四十間物流公司參與。此外，香港國際機場東莞空港中心第一期的海空聯運碼頭已完工，餘下工程將於年內完成，目標在明年上半年投入運作。

國際航運中心

143. 香港會進一步配合國家航運戰略發展，提升國際航運中心地位。我們正全力推進物流業智慧化轉型，並同時拓展貨源腹地以爭取更多中轉貨物。

智慧港口

144. 剛推出的港口社區系統提供實時海、陸、空貨物追蹤功能，連接不同業界的物流信息，並與廣東電子口岸聯通，提供一單多報等增值服務。現時已有超過三千間公司登記使用。我們會善用系統數據，為業界創造更大價值。

高增值海運服務

145. 我們上半年會提交條例修訂草案，優化現有海運服務業稅務優惠安排，並為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，進一步推動香港高增值海運服務發展。

146. 為鞏固香港船舶註冊的領先地位，我們年內會提交條例修訂草案，革新現行船舶註冊安排，包括容許雙旗船制，配合國際航運企業的多元營運模式。

香港海運週

147. 今年是香港海運週十周年，我們將與國際航運組織合作舉辦更多大型高峰論壇和研討會，提升香港國際航運中心的影響力。

綠色航運

構建綠色船用燃料加注中心

148. 為發展香港成為綠色船用燃料加注及貿易中心，政府將減免使用或運載綠色燃料船舶的港口費，鼓勵更多船舶在港加注，以及向在港註冊的綠色燃料船舶提供優惠，加速香港船隊綠色轉型，涉及的政府資助約三千四百萬元。政府年內會修例提供更多錨地作綠色燃料加注。

金融聯動航運

149. 國際航運業正值綠色轉型，訂造綠色燃料新船或改造現有船舶所需資金巨大。香港會發揮優勢，推動金融中心與航運中心的聯動發展。

開拓貨源

150. 我們全力打造通達內陸的「鐵海陸江」聯運體系，爭取更多內陸貨物經香港出口，並在年內修訂法例，將現時航空轉運貨物豁免許可證安排，擴展至其他海路轉運或海空轉運模式。

智慧物流

151. 為打造香港成為國際智慧物流樞紐，政府年內會推出「未來智慧物流加速計劃」，促進業界轉型和物流數據互聯互通，增加物流業競爭力。

現代物流圈

152. 洪水橋／厦村新發展區與前海合作區對接，將是北都的現代服務業中心。政府在該區已預留約三十二公頃土地發展現代物流圈，年內將就第一幅用地邀請業界提交發展意向書。

國際法律及爭議解決服務中心

國際法律樞紐

153. 律政司正籌備興建香港國際法律事務大樓，將其打造成國際法律樞紐的新地標，匯集香港國際法律人才培訓學院總部、國際法律及爭議解決服務機構等。工程前期工作年內開展。

154. 律政司亦會繼續吸引國際法律及爭議解決服務機構在香港設立辦事處，其中國際統一私法協會(UNIDROIT)今年在香港設立亞太地區聯絡辦公室。

加強推動調解及仲裁服務

155. 政府將強化規範香港調解專業的認證和紀律制度，並在年內推進立法工作。

設立體育爭議解決制度

156. 我們已推出「體育爭議解決先導計劃」，推動發展本港成為國際體育爭議解決中心。

加強專業協作

157. 律政司去年底正式啟動的香港專業服務出海平台，組織跨專業服務團隊支持內地企業以香港作為首選平台出海。

區域知識產權貿易中心

158. 香港正積極發揮區域知識產權貿易中心的角色。我們會完善稅務及制度配套、培育人才、發揮專業服務優勢，推動知識產權交易及融資，助力經濟發展。

扣稅安排

159. 我們正就購買知識產權或其使用權的資本開支扣稅安排諮詢業界，計劃年內提交條例修訂草案。降低成本可促成更多相關交易，有利知識密集型產業發展，鞏固香港作為區域知識產權貿易中心的地位。

融資沙盒

160. 知識產權融資沙盒去年底推出，香港三間主要銀行及來自生物科技、電子及科技企業的客戶、法律及專業服務機構等參與試點項目。商務及經濟發展局和知識產權署會聯同金管局，密切留意沙盒運作情況，並作後續安排。

專利估值支援

161. 政府已預留二千八百萬元予香港技術與創新支持中心，讓其以國家標準（國標）為基礎，向創科企業提供專利質素分析，以及落實為期兩年的「專利估值先導支援計劃」，協助創科企業為專利資產估值。

專利審查

162. 知識產權署會擴充其專利審查團隊，尤其就重大科技範疇的原授專利申請，加強自主審查能力，為科研成果提供更堅實的法律保障。

人才培訓

163. 知識產權署將與職訓局合作推行為期兩年的先導計劃，開辦「知識產權學院」，提供與資歷架構掛鈎的在職培訓，目標今年底啟動。為此，我們已預留五千二百萬元。

商業配對

164. 香港有完善的知識產權保護制度及專業人才，可為內地企業提供全面支援。繼去年底安排內地企業來港參與配對活動，知識產權署會與內地合作，在年中組織業內人士參與內地商業配對項目。

國際高端人才集聚高地

165. 香港在《2025年世界人才排名》中位列亞洲第一、全球第四。我們會繼續加強培育本地人才、吸引海內外人才，以及發展國際教育樞紐，實現「教育─科技─人才」一體化發展。

培育人才

創科

166. 我們通過「創科實習計劃」鼓勵大學生體驗創科相關工作，至今已提供近兩萬個實習機會。「研究人才庫計劃」批出一萬五千多個申請，資助機構聘請修讀STEM的大學畢業生從事研發。

金融

167. 金融學院致力培育具備國際視野的金融領袖，已有八十多名高層管理人員參與「金融領袖計劃」，惠及近五十間機構。

168. 「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」資助兩地學生在金融科技企業短期實習，已有約三十間企業及一百名學生參與。

169. 「提升保險業人才培訓計劃」將延長三年，聚焦提升從業員的專業能力。

法律及爭議解決

170. 香港國際法律人才培訓學院已為各地超過二千名人士提供專業實務培訓，並將繼續與內地、「一帶一路」及其他司法區法律及爭議解決的業界分享經驗。

航空

171. 我們着力培訓現職及新晉航空業人員。香港國際航空學院今年將與香港中文大學合辦全新的航空管理碩士課程。學院亦已與一家海外航空服務公司成立航空工程培訓中心，推出一系列飛機維修及部件處理和認證的專業課程。

建造業

172. 我們會繼續培育建造業專業人才，以應付未來的人手需求。為協助更多畢業生獲取專業資格，我們會撥款六千五百萬元，增加今年政府培訓學額。

吸引人才

173. 各項人才入境計劃已吸引逾二十七萬各地人才來港，其中「高才通計劃」已吸引逾十萬全球精英，貢獻香港的經濟發展。

174. 香港人才服務辦公室會繼續加強在海內外招攬人才，並擴大合作伙伴網絡，協助人才及其家屬落戶香港。

175. InnoHK與超過三十間海內外頂尖大學和科研機構合作，匯聚超過三千名科研人員，進行世界級科研合作。我們去年推出三十億元的「前沿科技研究支援計劃」，對接國家前沿科技戰略部署。

國際教育樞紐

176. 香港是重要的國際教育樞紐，擁有五所世界百強大學。根據國際管理發展學院(IMD)《2025年世界競爭力年報》，香港教育競爭力全球排名第二。

第三所醫學院

177. 政府已預留資源以配對形式供香港科技大學（科大）籌辦第三所醫學院，目標在二零二八／二九學年錄取第一批學生。新醫學院會聚焦培養兼具臨床與科研能力的人才，並吸引更多醫學人才擔任教研工作。

178. 政府在北都牛潭尾已預留土地作為新醫學院的永久校舍，以及發展綜合醫教研醫院。我們會為此預留資源。政府會與科大進一步探討綜合醫教研醫院的發展和營運模式，全力支持盡早開展工程。

北都大學城

179. 就北都大學城的發展，我們短期內會推出三幅位於洪水橋／厦村新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍。我們將預留一百億元，以貸款方式支持其校舍建設。

打造「留學香港」品牌

180. 教育局已成立留學香港專班，吸引全球優秀學生來港就學。現正舉行的留學香港周，重點活動包括全球三大國際高等教育會議之一的亞太國際教育協會年會暨展覽(APAIE 2026)，以及應用科學大學聯盟國際論壇。

文體旅融合發展

181. 我們會繼續推動文化、體育和旅遊的融合發展，為市民及旅客提供更好的城市生活體驗。

旅遊產業

182. 去年訪港旅客人次上升一成二，為相關行業創造商機及就業機會。來年我們會向香港旅遊發展局（旅發局）撥款十六億六千萬元。

凸顯香港優勢 提升旅遊吸引力

183. 香港是「亞洲盛事之都」，旅發局將加大旗艦活動的規模及宣傳，引入新亮點，延長活動時間，並推出更多特色節慶活動，凸顯香港薈萃中西的吸引力。

184. 繼去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。

吸引高端過夜客羣

185. 旅發局將加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的內地城市，以及東盟、中東等新興市場，吸引更多過夜旅客。我們亦會積極推動更多各類型的會議、展覽及獎勵旅遊在港舉行。

186. 去年訪港郵輪達一百八十九航次，按年增加百分之二十六。旅發局會進一步吸引更多國際郵輪將香港納入行程。

187. 我們會繼續深化與大灣區及內地其他省市的旅遊協作，並與航空公司探討推出「一程多站」行程，吸引更多海外旅客到訪香港及內地。

活化歷史建築

188. 歷史建築承載着香港的城市文化，我們已推展了二十四個保育項目，當中四個更獲得國際獎項，並為八十多幢私人歷史建築的維修提供資助。我們會向「保育歷史建築基金」增撥十億元，以繼續推動相關工作。

優化海濱

189. 北角東岸板道（東段）去年底開放後，全面打通由堅尼地城至筲箕灣約十三公里的海濱。貫徹「先駁通、後優化」的理念，我們計劃第二季就堅尼地城海旁興建新行人通道進行諮詢。紅磡站附近海濱用地今季陸續開放後，九龍海濱長廊將延長至約十五公里。

推動「城鄉共融」

190. 為配合「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，我們建議撥款二億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。

體育產業

191. 香港運動員在國際舞台上表現卓越。去年更在全國運動會中，取得九金兩銀八銅的歷史佳績。我們將投放更多資源，積極推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。

192. 我們會向「藝術及體育發展基金」的體育部分注資十二億元，進一步推動體育發展，包括強化隊際運動項目運動員培訓、提升教練專業水平，以及支持和拓展更多元化和更高級別的體育賽事在港舉行。我們會繼續通過「M」品牌計劃推動體育盛事化和產業化的發展。

193. 我們會繼續聯同啟德體育園公司，爭取舉辦更多大型國際體育賽事和活動。

文創產業

194. 我們致力推動文化藝術和創意產業發展，至今已向「創意智優計劃」及「電影發展基金」合共注資超過九十億元。

高端藝術品交易樞紐

195. 我們正積極打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，短期內將敲定與巴塞爾藝術展未來五年的合作安排。

196. 香港是全球三大藝術品交易中心之一。為強化優勢，我們已開展研究，聚焦融資及人才等範疇，預計年內完成。

加速綠色發展

197. 我們會積極配合國家「雙碳」目標及綠色低碳發展策略，全力推動綠色產業發展及企業綠色轉型。綠色產業及轉型需要資金、科技與人才支持，將為香港帶來龐大商機。

邁向雙碳目標

198. 我們正積極落實《香港氣候行動藍圖2050》，爭取在二零三五年前將碳排放量從二零零五年的水平減半，並在二零五零年前實現碳中和。

綠色科技

199. 「低碳綠色科研基金」成立以來，政府共注資四億元，批出多個項目，包括氫燃料生產和儲存、轉廢為材等技術。其中一個大學團隊已將新研發的工業廢水處理技術推廣至大灣區及長三角地區；另一團隊正計劃與氫燃料電池企業合作，推廣新型燃料電池堆技術。

氫能發展

200. 我們會根據《香港氫能發展策略》制訂氫能標準認證，現正就框架諮詢業界，目標是對接內地與國際的認證體系，讓香港成為綠色低碳氫能技術和產品輸出海外的示範窗口。

201. 政府五月舉辦氫能週，促進國際交流，並會組織海外專家到內地考察氫能應用的發展。

綠色科技

199. 「低碳綠色科研基金」成立以來，政府共注資四億元，批出多個項目，包括氫燃料生產和儲存、轉廢為材等技術。其中一個大學團隊已將新研發的工業廢水處理技術推廣至大灣區及長三角地區；另一團隊正計劃與氫燃料電池企業合作，推廣新型燃料電池堆技術。

氫能發展

200. 我們會根據《香港氫能發展策略》制訂氫能標準認證，現正就框架諮詢業界，目標是對接內地與國際的認證體系，讓香港成為綠色低碳氫能技術和產品輸出海外的示範窗口。

201. 政府五月舉辦氫能週，促進國際交流，並會組織海外專家到內地考察氫能應用的發展。綠色科技

199. 「低碳綠色科研基金」成立以來，政府共注資四億元，批出多個項目，包括氫燃料生產和儲存、轉廢為材等技術。其中一個大學團隊已將新研發的工業廢水處理技術推廣至大灣區及長三角地區；另一團隊正計劃與氫燃料電池企業合作，推廣新型燃料電池堆技術。

氫能發展

200. 我們會根據《香港氫能發展策略》制訂氫能標準認證，現正就框架諮詢業界，目標是對接內地與國際的認證體系，讓香港成為綠色低碳氫能技術和產品輸出海外的示範窗口。

201. 政府五月舉辦氫能週，促進國際交流，並會組織海外專家到內地考察氫能應用的發展。

綠色金融

202. 為鞏固和提升香港國際綠色金融中心的地位，政府將繼續發行可持續債券、構建有利監管環境及加強跨界別合作，包括落實《香港可持續披露準則》，會計及財務匯報局正就相關核證的監管框架諮詢公眾。

203. 金管局不斷完善香港可持續金融分類目錄，以更有效回應相關項目的融資需求，加速區內低碳轉型，並爭取在年內制訂銀行綠色轉型規劃指引。

204. 我們將支持與內地和國際多邊金融機構探討在港設立綠色科技項目加速器，支持綠色科技項目在「一帶一路」地區孵化、加速與發展，為香港的綠色金融服務提供創新案例。我們亦會研究在企業同意下，便利金融機構獲取其公用事業用量相關數據，提升綠色融資及風險評估效率。

綠色城市

I·PARK

205. 香港首座都市固體廢物轉廢為能設施 I·PARK 1已在去年底陸續投入服務。全面運作後可每日處理三千公噸都市 固體廢物，以及每年向電網輸出超過四億度電，足夠十萬戶家庭使用。連同規劃興建的 I·PARK 2，我們正穩步邁向零廢堆填及碳中和目標。

減廢回收

206. 我們會預留資源由下年度起啟動五年計劃，從三方面優化和提升回收設施：第一，擴大回收網絡，逐步將綠在區區轉型為全天候自助回收設施；第二，善用科技從廢物中提取有價值的物料，並轉化為可供製造環保產品的原材料；第三，建構智慧化回收網絡物流系統，提升成本效益及效率。

電動車

207. 我們會繼續推動電動車的使用。電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至二零二八年三月底。考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減安排在三月底屆滿後不再繼續。環境及生態局稍後會公布有關詳情。

漁農業可持續發展

208. 我們持續推展《漁農業可持續發展藍圖》。漁業方面，黃竹角海和大鵬灣新魚類養殖區現代化海魚養殖場已啟用；「漁業持續發展基金」會繼續支持種苗研發和增設本地漁產品加工設施。農業方面，上半年將選定經營者，在羅湖興建及營運首座多層式環保養豬場。

土地及房屋供應

北部都會區

209. 北都對促進香港社會和經濟發展及提升競爭力至為重要。政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。

土地發展與建設

210. 首批新田科技城的創科用地及洪水橋的大學用地，將於年內完成平整。我們下年度會向立法會申請撥款，以啟動牛潭尾新發展區和新田科技城第一期第二階段發展的土地平整及基建工程，以及古洞北政府聯用綜合大樓等項目。

211. 政府上月成立的洪水橋產業園有限公司將通過直接參與和公私營合作，發展和營運洪水橋約二十三公頃產業用地以加速產業導入。我們計劃向立法會申請注資一百億元作為起始資金，以支持公司初期營運和發展需要，讓其在年中投入運作。

多元發展模式

212. 我們以創新思維加速北都發展，包括以「片區」模式加快新發展區的批地，首個洪水橋／厦村「片區」項目現正招標；就地價繳付引入彈性安排，例如容許以政府擬收回的北都土地抵銷部分地價，以及分期支付地價等。這些措施，連同按實際興建樓面面積及選定用途釐定補地價金額的「按實補價」、提供較長年期的政府租約等，可緩減企業開發土地的現金流壓力和不確定因素。

213. 我們會繼續為北都產業用地和主要發展項目制訂合適的批地及融資安排，並全力招商引資，吸引高質素的企業落戶。

專屬法例及行政措施並行

214. 政府將於短期內就加快北都發展專屬法例的建議諮詢公眾，目標在年中提交條例草案。此外，北都專案監督辦公室將加強協調，並訂明審批期限，加速推進北都大型私人項目的發展，有關行政安排亦適用於北都以外的項目。

土地供應

215. 未來五年，我們會準備可供興建約九萬八千個私營房屋單位的土地。來年賣地表包括九幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局（市建局）及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約二萬二千多個單位。我想特別強調，用地的具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。

216. 考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地。另外，港投公司將會與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目，並把有關項目與目標行業的企業對接。

217. 發展局亦正邀請市場就三幅發展專上教育學生宿舍的用地提交意向書，視乎市場反應推售相關土地。

房屋供應

218. 連同「簡約公屋」，本港未來五年總體公營房屋建屋量約十九萬六千個單位，較本屆政府上任時的五年期增加超過八成。

219. 「簡約公屋」去年共落成約九千五百個單位，穩步邁向在二零二七／二八年度前完成約三萬個單位的目標。

220. 「簡樸房」規管制度三月起實施，過渡安排為期四十八個月。

221. 私營房屋供應方面，我們預計今年起的五年內，私人住宅單位每年平均落成量約一萬七千個，較過去五年平均數減少約百分之八。未來三至四年，一手私人住宅單位潛在供應量約為十萬零四千個。

運輸基建

222. 政府剛公布《運輸策略藍圖》，提出本港交通運輸可持續發展策略及具體建議。藍圖以公共交通為核心，強化跨境運輸基建，促進大灣區人流物流，並擁抱智慧轉型，更便利市民和旅客。

223. 我們正推展一系列鐵路、主要幹道和智慧綠色集體運輸系統項目，形成「八縱八橫」的佈局。當中，中九龍繞道（油麻地段）已通車，餘下的九龍灣段工程預計年底完成，屆時油麻地往來將軍澳只需約十二分鐘。鐵路方面，古洞站、東涌線延線、洪水橋站、屯門南延線，以及小蠔灣站等項目，將於明年起陸續落成。

224. 我們正爭取北環線主線和支線在二零三四年或之前同步開通。至於港深西部鐵路（洪水橋至前海段），預計明年為詳細設計及建造工程招標，目標在二零三五年開通。

225. 此外，位於洪水橋／厦村新發展區的智慧綠色集體運輸系統項目，預計今年招標。我們亦全速進行北都公路的勘查研究，將優先推展新田段，目標是在明年為主體建造工程招標，爭取在二零三六年或之前開通。

建造業專業發展

機械人應用

226. 我們已要求工務工程在合適工序採用建造機械人。建造業議會亦會提供相關培訓，推動業界善用機械人。

推動創新科技應用

227. 「建造業創新及科技基金」推動業界廣泛應用創新科技，提升生產力及工地安全，減低建造成本。我們會注資十億元，繼續支持業界發展。

新工程合約模式和安全智慧工地系統

228. 我們正與前海管理局積極探討於前海試行香港的新工程合約模式和安全智慧工地系統，助力內地工程合約及管理體系與香港和國際對接。

建築標準對接

229. 我們會參考國標及海外標準，進一步提升本港建築規範，同時利用香港國際化的優勢和經驗，共同構建大灣區建築標準，並協助國標進入國際市場。

香港建築科技研究院

230. 為推動應用研發及加強控制工程成本，我們已預留一億元，支持香港建築科技研究院開展多項研究，包括建築標準檢視及AI應用等。減低建造成本

231. 發展局正優化採購模式及精簡審批流程，減低建造成本和提升效益。例如「簡約公屋」組裝合成構件及污水處理廠機電設備的直接採購，節省約百分之十至二十的開支。

232. 房屋署自主研發的「BIM系統化地基工程設計」方案，為每座大樓平均節省約一百萬元成本。此外，採用第二代組裝合成建築法，以及本地開發的創新接合技術，也為公營房屋工程提速增效。

關愛共融

大埔火災後續及相關工作

233. 政府已為大埔火災受影響人士提供全方位支援。我們亦剛公布後續的長遠居住安排，並為此預留四十億元。

234. 為減低樓宇維修工程的圍標風險，市建局下半年會推出加強版「招標妥」，除提供更嚴謹的預審名單外，亦為業主就聘請顧問和承建商提供專業意見及支援。此外，市建局會提供資助，鼓勵業主善用「招標妥」的收費服務。就這兩項措施，我們建議向市建局撥款共三億元。

235. 發展局正全面檢視「樓宇更新大行動2.0」，制訂全新資助計劃，我們會為此預留三十億元。我們亦會撥款十億元延續「優化升降機資助計劃」，為業主提供資助。

關顧長者

236. 政府下年度起把長者社區照顧服務券增加四千張至一萬六千張，以及把長者院舍照顧服務券增加一千張至總數七千張，預算每年總開支分別約十二億和十九億七千萬元。政府同時會推動長者照顧服務市場進一步發展，促進政府資助服務和市場自資服務並行，提升整體服務容量。

237. 政府一直為跨境安老提供支持。「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增兩家至二十六家，覆蓋大灣區內地九個城市；去年底亦推出為期兩年的「醫療補貼試行安排」，上限為每人每年門診費人民幣一萬元及住院費三萬元。

238. 此外，政府年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。

239. 促進銀髮經濟工作組去年公布三十項措施，大部分已取得成果。政府會繼續與業界緊密合作，推動銀髮經濟。

支援青年

240. 我們會為青年提供更多內地和海外交流和實習機會，包括推出全新的「傳媒專題內地實習計劃」，並會額外撥款六千萬元持續推展「民青局國際青年交流資助計劃」。

241. 我們將為大專學生提供約三千六百個在政府部門及公營機構的短期實習機會，讓有志於公共服務的年輕人累積經驗。

婦女發展

242. 由下年度起，「婦女自強基金」的年度撥款會增至三千萬元，以促進婦女的全面發展。

支援在職家庭

243. 為加強支援在職家庭，資助獨立幼兒中心服務名額已超過一千五百三十個，較去年增加約百分之十二。

支援殘疾人士

244. 政府會加強康復服務，在下年度增加約四百五十個日間、住宿及學前名額，涉及額外開支每年約一億零七百萬元。政府亦會為接受「到校學前康復服務」的學童，在升讀小學後的第一個學期提供銜接和支援服務，涉及額外開支每年約二億六千萬元。

促進就業

245. 「再就業津貼試行計劃」反應理想，自推出一年半以來已錄得超過三萬七千宗就業個案，下年度的撥款會增加至二億二千二百萬元。

246. 「中高齡就業計劃」鼓勵僱主聘用年滿四十歲或以上人士，並提供在職培訓。僱主聘用每名合資格人士，每月可獲發最高五千元津貼，為期三至十二個月。計劃去年資助近四千五百宗個案。此外，再培訓局去年亦為五十歲或以上人士專設兩項新培訓課程。

優化醫療服務

推進基層醫療

247. 政府會深化社區基層醫療，推出「基層醫療共同治理網絡」，擴大篩查至乙型肝炎等病種，強化跨專業協作，並完善醫務化驗及放射診斷等輔助服務，首五年目標參與人數約七十萬。政府亦會在下半年推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，方便市民。

248. 「長者醫療券獎賞先導計劃」亦會延長兩年至二零二八年底，當長者在同一年度使用醫療券支付檢查或慢病管理等特定基層醫療服務累計達一千元，便可獲五百元醫療券獎賞，涉及額外開支約十億元。

推展公營醫療

249. 「第一個醫院發展計劃」的十六個項目將陸續完成。我們正按最新人口結構及分布，檢視「第二個醫院發展計劃」的項目規模及優次，並會適時公布及有序推展。

提升私營醫療

250. 為提高私營醫療服務收費透明度，讓市民作出醫療決定前更充分掌握價目資料，政府年內會向立法會提交相關規例。

公共財政

251. 疫情期間，政府推出多輪大規模的逆周期措施以撐企業和保就業。這些措施雖然穩住了經濟民生，但亦導致出現數年的財政赤字。去年《財政預算案》提出強化財政整合計劃，通過嚴格控制政府開支增長、適度增加收入及整合政府財政資源，同時加大發債規模，致力將政府財政達致平衡。去年訂下的目標是在二零二六／二七年度及二零二八／二九年度起，分別在經營帳目及綜合帳目達致盈餘。

252. 過去一年，我們全力落實財政整合計劃，同時受惠於股票市場表現突出及經濟增長加快，令印花稅及利得稅較原來預算合共增加近五百億元，二零二五／二六年度的經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目計及發債淨所得則大致平衡。

253. 中期而言，在二零二六／二七年度至二零三零／三一年度期間，經營帳目將持續維持盈餘；非經營帳目則主要因為基建開支處於高水平，每年仍會出現赤字。由於基建項目是投資香港的未來，我們將適度增加發債以滿足這方面的資金需要。期內，預計財政儲備將逐步增至超過七千億元。

254. 整體而言，政府財政已有明顯改善。

255. 政府一直恪守《基本法》第一百零七條量入為出的原則，致力在經濟周期內維持收支平衡，確保公共財政的韌性和可持續性。

持續落實財政整合計劃

256. 我們會持續落實去年《財政預算案》提出的強化財政整合計劃，主要原則為：

（一） 以嚴格控制政府開支為主，開源為輔；

（二） 保持香港簡單低稅制的競爭優勢，盡量避免大幅調升稅率或引入新稅種；以及

（三） 在開源時盡量體現「用者自付」和「能者多付」。

嚴控經營開支增長

257. 我們會繼續嚴格控制政府經營開支增長。各政策局及部門會持續檢視資源分配和工作優次，並通過整合內部資源、精簡程序及運用科技，以更高成本效益為市民提供服務。

258. 我們將按計劃推進「資源效率優化計劃」，在不影響綜援、公共福利金及法定開支的前提下，在二零二六／二七及二零二七／二八兩個年度，每年節省政府經常開支百分之二，即較二零二五／二六年度分別再節省約七十八億及一百五十六億元的開支。

259. 公務員編制在未來兩個財政年度，每年分別縮減百分之二，預計至二零二六年四月一日，公務員編制將減至約十八萬八千個職位。本屆政府任期內將累計削減超過一萬個職位。

260. 就二零二六／二七年度的公務員薪酬調整，政府將按既定機制進行薪酬趨勢調查，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定。

增加收入

261. 在開源方面，秉持「能者多付」的原則，我們將推行以下措施：

（一） 一億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由百分之四點二五調高至百分之六點五，影響約百分之零點三的住宅物業交易，估計每年可增加約十億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至明日開始生效；以及

（二） 我們去年修訂《稅務條例》，以落實經合組織的方案，向年度總收入七億五千萬歐元或以上的大型跨國企業集團徵收全球最低稅和實施香港最低補足稅，預計由二零二七／二八年度起，每年可為政府帶來約一百五十億元額外稅收。

整合並善用財政資源

整合政府帳目以外的基金

262. 按去年《財政預算案》，我們已從六個規模較大的種子基金中回撥六百一十五億元到政府帳目，以善用財政資源。我亦指示各政策局全面檢視其餘三十六個在政府帳目外的特定用途基金。經審慎評估各基金的實際情況，我們提出以下建議：

（一） 修訂四個基金的財務安排，在配合基金未來五年運作的前提下，將剩餘資金回撥；

（二） 結束一個已完成政策目標的基金，以及兩個可通過常規撥款機制更有效達致相關目標的基金，將剩餘資金回撥；

（三） 整合六個基金為三個，以提升資源運用效率；以及

（四） 維持其餘二十三個基金的財務安排不變。

上述措施預計於二零二六／二七年度可回撥約一百五十八億元到政府帳目。

轉撥債券基金累計盈餘

263. 債券基金在二零零九年成立，一直在政府綜合帳目以外，旨在配合推行「政府債券計劃」發行銀色債券、通脹掛勾債券、另類債券等。其中銀色債券自二零二四年起已改為在「基礎建設債券計劃」發行，發債收入存於基本工程儲備基金。「政府債券計劃」發行的債券大部分將於年底前到期償還。

264. 截至三月底，債券基金結餘預計約為一千五百多億元，扣除未償還債券餘額和利息等支出後，約有三百七十億元累計盈餘。為善用債券基金盈餘，政府會向立法會提交決議，讓債券基金的累計盈餘在二零二六／二七年度轉撥至政府綜合帳目。

轉撥外匯基金投資收入

265. 外匯基金去年的投資表現創下歷史新高，全年投資收入達三千三百億元。截至去年底，外匯基金總資產超過四萬一千億元，規模足以維持香港貨幣金融穩定。我建議根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把一千五百億元，在未來兩個財政年度每年轉撥七百五十億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

發行債券

266. 去年《施政報告》宣布，政府未來兩至三年額外預留三百億元加大工程開支，持續帶動經濟發展。政府在二零二六／二七年度基本工程開支預算約一千二百八十億元。在中期財政預測期間，基本工程開支將會維持在相若水平。

267. 政府自二零一九年起發行綠色債券，並在二零二四年起推出基礎建設債券。發債所得資金既能投資於基建項目，亦能促進本地債券市場多元發展。

268. 因應政府會加快推進北都建設和其他與經濟民生相關的工務工程，我們計劃把兩個債券計劃的合共借款上限，由去年公布的七千億元提升至九千億元。未來五年，我們將每年發行約一千六百億元至二千二百億元的債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資。我們日後將發行更多較長期的債券，讓現金流年期與工程項目的資金需要更匹配。

269. 在中期財政預測期內，政府債務與本地生產總值的比率將由百分之十四點四升至百分之十九點九，遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健的水平。我再次強調，政府發債所得資金只會用在基建投資，不會用於政府經常開支。

二零二五／二六年度修訂預算

270. 二零二五／二六年度，政府的整體收入修訂預算約為六千八百八十八億元，較原來預算高百分之四點五。

271. 受惠於股市交投活躍及經濟增長加快，印花稅收入修訂預算為九百九十五億元，較原來預算增加約三百一十九億元。利得稅較原來預算增加約一百六十八億元，而薪俸稅收入保持平穩，修訂預算分別為二千零九十億元和九百七十億元，反映香港經濟韌性強勁。然而由於住宅物業市場剛回穩、商業物業市場仍然相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為一百七十五億元，較原來預算減少三十五億元。

272. 二零二五／二六年度政府整體開支修訂預算為七千八百九十二億元，較原來預算低三百三十一億元。其中，經常開支為五千七百二十四億元，較原來預算低一百五十七億元。

273. 二零二五／二六年度政府經營帳目將由原來預算約三十億元的赤字轉為錄得五百一十三億元盈餘。非經營帳目則由於地價收入處於低水平，加上提速推展北都和其他與經濟民生相關的工務工程開支，仍會錄得赤字。計及發行一千五百五十億元政府債券及償還五百一十七億元到期款項後，我們預計綜合帳目將由原來預算約六百七十億元的赤字轉為錄得二十九億元盈餘。財政儲備在二零二六年三月三十一日預計為六千五百七十二億元。

二零二六／二七年度財政預算

274. 去年《施政報告》宣布的主要政策措施，共涉及 七十四億元經營開支、三百二十億元非經營開支及二百億元財務承擔，另外，亦會減少約十三億元收入。相關措施的財務影響已在二零二六／二七年度財政預算反映。

275. 二零二六／二七年度政府整體開支將上升約百分之六點九至八千四百三十四億元，相當於名義本地生產總值的百分之二十四點二。

276. 二零二六／二七年度經常開支將增加百分之四點八至五千九百九十七億元，其中民生相關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育的投放仍然龐大，合共達三千五百七十一億元，佔經常開支近百分之六十。非經常開支將增加百分之三十六點九至四百零五億元。

277. 二零二六／二七年度的整體收入預計為七千六百五十二億元。入息及利得稅預計為三千二百一十二億元，較二零二五／二六年度修訂預算上升二十二億元。以二零二六／二七年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為一百八十億元，較二零二五／二六年度修訂預算上升五億元。印花稅收入預算約為一千零一十億元，較二零二五／二六年度修訂預算上升百分之一點五。另外，從政府帳目外設立的基金回撥約一百五十八億元，從債券基金累計盈餘及外匯基金投資收入分別轉撥三百七十億元及七百五十億元。

278. 二零二六／二七年度經營帳目預計有約一百一十九億元盈餘，非經營帳目預計有約九百零一億元赤字。計及政府債券發行額約一千六百億元及償還約五百九十七億元款項後，年度綜合盈餘預計為二百二十一億元，財政儲備將上升至六千七百九十三億元。

支援市民和企業

279. 為向市民和企業提供支持，並考慮到政府的財政狀況，我們會推出以下措施：

（一） 寬減二零二六／二七年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，估計涉及約三百一十五萬個住宅物業，政府收入將減少約三十一億元；

（二） 寬減二零二六／二七年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，估計涉及約四十四萬個非住宅物業，政府收入將減少約四億元；

（三） 寬減二零二五／二六課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元，全港約二百一十二萬名納稅人受惠。有關扣減會在二零二五／二六課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約五十三億元；

（四） 寬減二零二五／二六課稅年度百分之一百的利得稅，上限為三千元，全港約十七萬一千家企業受惠。有關扣減會在二零二五／二六課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約五億元；以及

（五） 向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約六十五億元。

280. 此外，我建議由二零二六／二七課稅年度起：

（一） 把基本免稅額及單親免稅額由十三萬二千元增加至十四萬五千元，已婚人士免稅額由二十六萬四千元增加至二十九萬元，約有二百零九萬名納稅人受惠，每年稅收減少約三十五億六千萬元；

（二） 把子女免稅額及額外子女免稅額由十三萬元增加至十四萬元，將惠及約三十六萬名納稅人，每年稅收減少約六億八千萬元；以及

（三） 增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約八十三萬名納稅人，每年稅收減少約九億七千萬元。具體調整如下：

· 供養六十歲或以上父母或祖父母的免稅額，由五萬元增加至五萬五千元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；

· 供養五十五至五十九歲的父母或祖父母的免稅額，由二萬五千元增加至二萬七千五百元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；以及

· 父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由十萬元增加至十一萬元。

中期財政預測

281. 中期財政預測主要從宏觀角度估算政府的收支和財政情況，並已全面反映財政整合計劃的措施。二零二六／二七年度至二零三零／三一年度採納的實質經濟增長率為百分之三。

282. 在這期間，政府基本工程開支平均每年一千二百多億元，經常開支則平均每年增加百分之三點六，政府整體開支佔本地生產總值的比率將由二零二六／二七年度約百分之二十四點二逐漸下降至二零三零／三一年度約百分之二十一點五。

283. 收入方面，利得稅、薪俸稅和印花稅等收入的增長率，預計與未來幾年經濟增長率相若。二零二七／二八及之後年度的地價收入，估計逐步增至本地生產總值百分之二，較過去二十年平均的百分之三點二為低，這個預測屬保守水平。總體而言，政府整體收入保持在相當於本地生產總值約百分之二十的水平。

284. 此外，中期財政預測亦反映了每年發行合共約一千六百億元至二千二百億元的政府可持續債券及基礎建設債券。扣除償還債券款項後，每年發債淨所得介乎五百七十億元至一千一百七十億元。

285. 基於上述估算，未來五年的經營帳目均會錄得盈餘。非經營帳目因基建開支仍會出現赤字。計入發行債券淨所得，政府綜合帳目在未來五年均會錄得盈餘。上述測算未有計及二零二七／二八年度以後可能推出的稅務寬減及其他紓緩措施。

286. 預計至二零三一年三月底，財政儲備為七千三百三十七億元，相當於本地生產總值百分之十七點三，或約十個月的政府開支。

結語

287. 主席，過去一年，外圍風雲變幻，香港亦經歷着經濟轉型，部分行業仍面對壓力。科技創新尤其AI的發展，帶來不少機遇，亦帶來挑戰。然而，香港一直在轉變中成長、創新中進步，展現出強勁的拼勁與韌力、無比的敏銳與靈活。經歷不斷蛻變的本港經濟已校準方向、穩步發展。

288. 香港中西薈萃、法治良好、簡單低稅、安全宜居，讓人才、企業和資金匯聚。我們要用好這些優勢，把握國家對香港的堅實支持，推動經濟提速增量持續發展，為市民創造更好的發展機會、提升生活質素。

289. 今年預算案的封面顏色是紫色，代表着優雅與魅力，也代表冷靜與堅持，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強，也意味着人們對幸福的期盼。

290. 明年是香港回歸祖國三十周年，讓我們堅定信心、策馬揚鞭，發揮好「一國兩制」的優勢，讓發展更多元而包容、更豐富而精彩，為市民的美好生活不懈奮鬥，為中國式現代化作出更積極的貢獻！

291. 多謝各位！